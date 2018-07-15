Украинский фильм победил на международном фестивале в Ереване
15 июля, 2018, 19:17
Гран-при 15-го международного кинофестиваля "Золотой абрикос" в Ереване (Армения) получил художественный фильм украинского кинорежиссера Романа Бондарчука "Вулкан"
Об этом сообщил Sputnik Армения.
По сюжету, Лукас, переживающий кризис среднего возраста, работает переводчиком в составе мониторинговой миссии ОБСЕ. Серия странных совпадений оставляет его одного в степи, где он начинает жизнь сначала.
Картина снята по сценарию Аллы Тютюнник, Дарьи Аверченко и самого Романа Бондарчука. В главных ролях снялись Сергей Степанский, Виктор Жданов, Кристина Дейлик, Тамара Соценко.
В этом году жюри фестиваля возглавил иранский режиссер, обладатель "Оскара" Асгар Фархади.
Украинская премьера фильма "Вулкан" состоится 18 июля на кинофестивале в Одессе.
- Как сообщалось, в Украине начался 9-й Одесский международный кинофестиваль.
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