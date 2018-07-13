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В Украине начался 9-й Одесский международный кинофестиваль

В пятницу, 13 июля, начался 9-й Одесский международный кинофестиваль

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Церемония открытия фестиваля посвящена Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным.

Фильм, который откроет фестиваль, созданный в сотрудничестве Украины, Франции и Исландии и называется "Женщина на войне". Его снял исландский режиссер Бенедикт Эрлингссон. Действие фильма происходит на территории Исландии. Главная героиня, которая борется за экологическую ситуацию, хочет удочерить ребенка - девочку, которая потеряла на войне родителей и бабушку. Вокруг этого сюжета развивается история. Фильм выйдет в украинский прокат и рассчитан на широкую зрительскую аудиторию.

Украинских фильмов на фестивале представлено достаточно много на достаточно разную тематику, много фильмов о войне, при этом большинство из них - документальные. Фестиваль продлится до 21 июля. Программа включает международный конкурс, национальный полнометражный конкурс, национальный короткометражный конкурс и конкурс европейских документальных фильмов.

В международном конкурсе представлены созданные при участии Украины фильмы "Вулкан" и "Три с половиной", в конкурсе европейских документалок - украинская лента "Михаил и Даниил" и украинско-французско-польский "Домашние игры".

Специальным гостем нынешнего фестиваля является американский актер Эрик Робертс ("Король цыган", "Специалист", "Безумный Сесил Б", "Темный рыцарь", "Неправильные копы").

Во внеконкурсных программах покажут украинско-французско-немецкий фильм "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы, украинский фильм Игоря Минаева "Какофония Донбасса", фильм Левана Когуашвивли "Новая жизнь Гогиты", созданный при участии Грузии, Украины, России и Хорватии.

Фестиваль закроет французский криминальный фильм-драма "Уволенные!" снятый режиссером Пьером Сальвадори с Адель Энель, Пио Мармаем и Одри Тоту в главных ролях.

 

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