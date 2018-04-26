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Для получения транша от ЕС Украина должна отменить мораторий на экспорт леса-кругляка


фото: goloskarpat
Для получения третьей макрофинансовой помощи от ЕС Украина должна выполнить ряд требований. Среди них - отмена моратория на экспорт леса-кругляка

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в Facebook по итогам встреч с представителями Европарламента.

"Представители Европарламента и Еврокомиссии отмечают наш прогресс прежде всего в реформе государственных финансов, банковского и энергетического секторов, а также результаты работы в сфере борьбы с коррупцией: создание НАБУ и НАПК, Prozorro и реестра автоматического возмещения НДС", - отметил Данилюк.

Для того, чтобы получить новый транш от ЕС еще необходимо провести некоторые реформы, которые улучшат репутацию Украины как надежного партнера. Среди них: автоматическая верификация е-деклараций, введение кредитного реестра НБУ, введение системы верификации конечных бенефициарных владельцев и отмена моратория на экспорт леса-кругляка.

К пункту об экспорте леса-кругляка Данилюк добавил, что чувствительность этого вопроса большая и сейчас ищут пути деполитизации ситуации и выхода на общую позицию. Другие вопросы уже находятся в рабочем процессе и их разрешение возможно в ближайшие месяцы.

"Выполнение этих условий в рамках новой программы - вполне реально. Подчеркиваю, что все условия, которые мы утверждаем в рамках программ финансовой помощи являются вполне реалистичными. Вопрос лишь в преодолении корыстных интересов и в наличии политической воли", - добавил Данилюк.

Кроме четырех перекисленных выше пунктов необходимо еще создать антикоррупционный суд, продолжить реформу банковского сектора, выполнить минимальный стандарт BEPS.

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