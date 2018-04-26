Для получения транша от ЕС Украина должна отменить мораторий на экспорт леса-кругляка
Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в Facebook по итогам встреч с представителями Европарламента.
"Представители Европарламента и Еврокомиссии отмечают наш прогресс прежде всего в реформе государственных финансов, банковского и энергетического секторов, а также результаты работы в сфере борьбы с коррупцией: создание НАБУ и НАПК, Prozorro и реестра автоматического возмещения НДС", - отметил Данилюк.
Для того, чтобы получить новый транш от ЕС еще необходимо провести некоторые реформы, которые улучшат репутацию Украины как надежного партнера. Среди них: автоматическая верификация е-деклараций, введение кредитного реестра НБУ, введение системы верификации конечных бенефициарных владельцев и отмена моратория на экспорт леса-кругляка.
К пункту об экспорте леса-кругляка Данилюк добавил, что чувствительность этого вопроса большая и сейчас ищут пути деполитизации ситуации и выхода на общую позицию. Другие вопросы уже находятся в рабочем процессе и их разрешение возможно в ближайшие месяцы.
"Выполнение этих условий в рамках новой программы - вполне реально. Подчеркиваю, что все условия, которые мы утверждаем в рамках программ финансовой помощи являются вполне реалистичными. Вопрос лишь в преодолении корыстных интересов и в наличии политической воли", - добавил Данилюк.
Кроме четырех перекисленных выше пунктов необходимо еще создать антикоррупционный суд, продолжить реформу банковского сектора, выполнить минимальный стандарт BEPS.
- Напомним, закон о 10-летнем запрете экспорта лесо- и пиломатериалов в необработанном виде Верховная Рада приняла в апреле 2015 года.
- Эсперты отмечают, что разрешение на экспорт леса-кругляка в Европу поможет избежать контрабанды, уклонения предпринимателей от налогов и хаотичной вырубки деревьев.
- В декабре 2017 уже сообщалось, что очередной транш от ЕС возможен при условии отмены в Украине моратория на экспорт леса-кругляка.
- Представители ЕС отмечали, что запрет на експрот леса-кругляка не предотвращает вырубку лесов, а также ограничивает свободную торговлю.