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На всемирной ярмарке InnoTrans представлен пассажирский поезд с рабочей скоростью 360 км/ч

На крупнейшей мировой ярмарке железнодорожных технологий InnoTrans компания Siemens представила новый высокоскоростной поезд Velaro Novo

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

При скорости 300 км/ч новый высокоскоростной поезд использует на 30 процентов меньше энергии, чем предыдущие модели Velaro. Вес поезда уменьшен на 15 процентов, в то же время место для пассажиров увеличено на 10 процентов, отмечает разработчик.

Корпус поезда базируется на концепции "пустой трубки", что означает, что внутри нет постоянных объектов, и интерьер может быть изготовлен в соответствии с пожеланиями заказчика.

Параметры новой конфигурации делают Velaro Novo надежным и гибким - поезда могут быть адаптированы к новым потребностям оператора даже после нескольких лет эксплуатации. Затраты на техническое обслуживание снижаются благодаря интеграции современных измерительных и сенсорных технологий.

Siemens тестирует новый высокоскоростной поезд с апреля 2018 года по всей Германии.

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