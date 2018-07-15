На всемирной ярмарке InnoTrans представлен пассажирский поезд с рабочей скоростью 360 км/ч
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
При скорости 300 км/ч новый высокоскоростной поезд использует на 30 процентов меньше энергии, чем предыдущие модели Velaro. Вес поезда уменьшен на 15 процентов, в то же время место для пассажиров увеличено на 10 процентов, отмечает разработчик.
Корпус поезда базируется на концепции "пустой трубки", что означает, что внутри нет постоянных объектов, и интерьер может быть изготовлен в соответствии с пожеланиями заказчика.
Параметры новой конфигурации делают Velaro Novo надежным и гибким - поезда могут быть адаптированы к новым потребностям оператора даже после нескольких лет эксплуатации. Затраты на техническое обслуживание снижаются благодаря интеграции современных измерительных и сенсорных технологий.
Siemens тестирует новый высокоскоростной поезд с апреля 2018 года по всей Германии.
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