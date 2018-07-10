В Укрзализныце сказали, когда запустят поезд Киев - аэропорт "Борисполь"
Об этом сообщил и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
"Сейчас выполнена треть от всех запланированных работ. Причем работы осуществляются со значительным опережением во времени. Уже построено 1400 м колеи от главной колеи до начала эстакады. По плану эти работы должны были быть выполнены до 1 августа этого года, а они завершены 9 июля. Следующий этап – строительство эстакады", - отметил Кравцов.
Укрзализныця провела подготовительные работы для начала строительства эстакады, в частности, подготовлены четыре строительные площадки. Также проводятся другие подготовительные и текущие работы.
В феврале премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что до конца 2018 года между Киевом и аэропортом "Борисполь" начнет курсировать электропоезд. Строительством необходимой инфраструктуры будет заниматься Укрзализныця.
- В марте Укрзалізниця получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 гектара земли на территории Борисполя Киевской области.
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