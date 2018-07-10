В Укрзализныце сказали, когда запустят поезд Киев - аэропорт "Борисполь"

10 июля, 2018, 13:00

Укрзализныця продолжает строить скоростную линию железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь", сейчас уже выполнена треть работ

Об этом сообщил и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Сейчас выполнена треть от всех запланированных работ. Причем работы осуществляются со значительным опережением во времени. Уже построено 1400 м колеи от главной колеи до начала эстакады. По плану эти работы должны были быть выполнены до 1 августа этого года, а они завершены 9 июля. Следующий этап – строительство эстакады", - отметил Кравцов.

Укрзализныця провела подготовительные работы для начала строительства эстакады, в частности, подготовлены четыре строительные площадки. Также проводятся другие подготовительные и текущие работы.

В феврале премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что до конца 2018 года между Киевом и аэропортом "Борисполь" начнет курсировать электропоезд. Строительством необходимой инфраструктуры будет заниматься Укрзализныця.