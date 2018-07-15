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Рада не поддержала уточнения в закон об усилении прав кредиторов

Верховная Рада Украины не поддержала уточнений к недавно принятому закону Украины об усилении прав кредиторов (законопроект №6027-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акті Украины относительно возобновления кредитования")

За это решение в пятницу проголосовали 203 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает Интерфакс.

"Согласно статье 131 регламента Верховной Рады нам необходимо устранить некоторые несогласованности в отдельных положениях этого закона. Ко мне обратился профильный комитет, чтобы мы поставили это уточнение на голосование ... Председатели фракций сказали, что все с ним знакомы", - сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Напомним, 3 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №6027-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования". По оценке Национального банка Украины (НБУ), принятие указанного документа обеспечит решение действующих проблемных вопросов, создающих системные препятствия для возобновления кредитования экономики и несущих дополнительные риски деятельности национальных и иностранных инвесторов.

"В условиях защищенности прав кредиторов банки смогут выдвигать лояльны требования к потенциальным заемщикам. Это, безусловно, будет способствовать активному кредитованию, снижению стоимости кредитных ресурсов и, соответственно, облегчению доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к банковским продуктам", - говорится в сообщении регулятора .

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