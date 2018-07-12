 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Омелян обнародовал рейтинг авиакомпаний, которые задерживают рейсы

В июне 93% рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины были выполнены вовремя, самым пунктуальным перевозчиком стала "Мотор-Сич"

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Согласно опубликованным на его странице данным, самой пунктуальной авиакомпанией в июне стала "Мотор-Сич", выполнившая 256 рейсов, из которых 100% состоялись вовремя. На втором месте авиакомпания "МАУ", выполнившая 3130 рейсов, из которых 98% произошли вовремя.

На третьем месте авиакомпания "Роза Ветров", выполнившая 531 рейс, из которых 98% произошли вовремя. На четвертом месте авиакомпания SkyUp, выполнившая 202 рейса, из которых 87% произошли вовремя. На пятом месте авиакомпания Yanair, выполнившая 267 рейсов, из них 84% произошли вовремя.

На шестом месте авиакомпания Azur Ukraine, выполнившая 262 рейса, 82% прошли вовремя. На седьмом месте авиакомпания Air Alanna, выполнившая 5 рейсов, из которых 80% произошли вовремя. Восьмое место в авиакомпании FANair, квыполнившая 46 рейсов, 70% прошли вовремя.

Девятое место в авиакомпании Bravo Аirways, выполнившая 363 рейсов, из которых 68% произошли вовремя. Десятое место у авиакомпании Anda Аir, выполнившей 55 рейсов, из них вовремя состоялись 67%. На последнем месте - авиакомпания AtlasJet, выполнившая 14 рейсов, из которых лишь 64% прошли вовремя.

 

Напомним, что информация о массовых задержках авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением на родину начала появляться с 27 июня. Украинские туристы не могли вылететь из курортов Туниса, Грузии, Турции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июля, 2018 четверг

больше новостей

12 июля, 2018 четверг

11 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать