Омелян обнародовал рейтинг авиакомпаний, которые задерживают рейсы

12 июля, 2018, 16:44

В июне 93% рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины были выполнены вовремя, самым пунктуальным перевозчиком стала "Мотор-Сич"

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Согласно опубликованным на его странице данным, самой пунктуальной авиакомпанией в июне стала "Мотор-Сич", выполнившая 256 рейсов, из которых 100% состоялись вовремя. На втором месте авиакомпания "МАУ", выполнившая 3130 рейсов, из которых 98% произошли вовремя.

На третьем месте авиакомпания "Роза Ветров", выполнившая 531 рейс, из которых 98% произошли вовремя. На четвертом месте авиакомпания SkyUp, выполнившая 202 рейса, из которых 87% произошли вовремя. На пятом месте авиакомпания Yanair, выполнившая 267 рейсов, из них 84% произошли вовремя.

На шестом месте авиакомпания Azur Ukraine, выполнившая 262 рейса, 82% прошли вовремя. На седьмом месте авиакомпания Air Alanna, выполнившая 5 рейсов, из которых 80% произошли вовремя. Восьмое место в авиакомпании FANair, квыполнившая 46 рейсов, 70% прошли вовремя.

Девятое место в авиакомпании Bravo Аirways, выполнившая 363 рейсов, из которых 68% произошли вовремя. Десятое место у авиакомпании Anda Аir, выполнившей 55 рейсов, из них вовремя состоялись 67%. На последнем месте - авиакомпания AtlasJet, выполнившая 14 рейсов, из которых лишь 64% прошли вовремя.

Напомним, что информация о массовых задержках авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением на родину начала появляться с 27 июня. Украинские туристы не могли вылететь из курортов Туниса, Грузии, Турции.