Британия и Эквадор ведут переговоры о высылке Ассанжа
15 июля, 2018, 20:28
Великобритания и Эквадор проводят тайные переговоры о выдворении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства в Лондоне, который живет в посольстве Эквадора с 2012 года
Об этом сообщает Daily Mail.
"Великобритания проводит тайные переговоры с Эквадором о выдворении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства в Лондоне", - говорится в сообщении.
Переговоры начались за несколько недель до приезда в Лондон президента Эквадора Ленина Морено, который называл Ассанжа "хакером" и "камешком в обуви".
Ассанж-за опасений экстрадиции в США находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он даже получил убежище от предыдущей власти Эквадора.
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