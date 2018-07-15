Британия и Эквадор ведут переговоры о высылке Ассанжа

15 июля, 2018, 20:28

Великобритания и Эквадор проводят тайные переговоры о выдворении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства в Лондоне, который живет в посольстве Эквадора с 2012 года

Об этом сообщает Daily Mail.

"Великобритания проводит тайные переговоры с Эквадором о выдворении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства в Лондоне", - говорится в сообщении.

Переговоры начались за несколько недель до приезда в Лондон президента Эквадора Ленина Морено, который называл Ассанжа "хакером" и "камешком в обуви".

Ассанж-за опасений экстрадиции в США находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он даже получил убежище от предыдущей власти Эквадора.