В Индии по решению суда могут снести Тадж-Махал
Верховный суд Индии потребовал отреставрировать мавзолей-мечеть Тадж-Махал под угрозой сноса памятника, сообщает Hindustan Times.
Белый мрамор Тадж-Махала за более чем 350 лет покрылся плесенью и потрескался, однако правительство не обращает внимания на разрушение памятника архитектуры.
"Эйфелеву башню ежегодно приезжают осмотреть 80 миллионов туристов. Это в восемь раз больше, чем число посетителей Тадж-Махала, при этом он (мавзолей, - ред.) гораздо красивее Эйфелевой башни, которая выглядит как телебашня", – заявили судьи.
Судьи направили правительству письмо, в котором предложили три варианта решения проблемы: закрыть Тадж-Махал, разрушить или отреставрировать. Также предлагается создать специальный комитет по сохранению памятника.
Напомним, весной сильный ветер разрушил минареты на входных воротах Тадж-Махала. С 1 апреля туристам ограничили посещение достопримечательности тремя часами.
- Как сообщалось, Индия выделила $500 тысяч на отбеливание Тадж-Махала.
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