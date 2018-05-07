Индия выделила $500 тысяч на отбеливание Тадж-Махала
В Индии прошли слушания, посвященные комплексу работ по очистке объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые ведутся с конца прошлого года, сообщает Islam-today.
Главную индийскую мечеть пытаются очистить от грязи, жира, пыли, экскрементов птиц и насекомых. Власти Индии выделили на это $500 тысяч. При этом ход работ контролируется Верховным судом страны.
Судьи Дипак Гупта и Мадан Локур были потрясены, когда им предоставили изображения грязных пятен и другие повреждение Тадж-Махала, которых с началом восстановительных работ стало больше.
"Раньше Тадж-Махал был желтым, сейчас он становится коричневым и зеленым. Это очень серьезно", - отметили судьи, обращаясь к представителям правительства Индии.
В результате суд дал чиновникам поручение провести консультации с местными и международными специалистами по предотвращению дальнейшего ущерба Тадж-Махалу. Ежегодно эту мечеть посещают около 7 млн. туристов.
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