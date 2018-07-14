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В Португалии парламент узаконил смену пола без заключения медиков

Парламент Португалии принял закон, который позволит гражданам менять пол и имя с 16 лет без медицинского заключения, что свидетельствует о "нарушение идентичности"

Об этом в пятницу, 13 июля, пишет AFP.

Как сообщила депутат Сандра Кунья во время дебатов, Португалия присоединяется к Дании, Мальте, Швеции, Ирландии и Норвегии и станет шестой европейской страной, которая даст право на самоопределение трансгендерной идентичности без опеки третьих лиц и без диагноза нарушения идентичности.

Закон также запрещает хирургические процедуры для детей, которые рождаются с мужскими и женскими половыми органами, чтобы они могли самостоятельно выбрать себе пол. Нынешний закон, который действует с 2011 года, требовал от транссексуалов предоставить медицинский диагноз, который бы удостоверял гендерную дисфорию - когда гендер не соответствует биологическому полу.

Теперь новый закон должен подписать консервативный президент Марсело Ребель де Соуза, который наложил вето на первую версию текста, принятую парламентом в середине апреля.

Глава государства хотел, чтобы для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет все же было необходимо медицинское заключение.

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