Трансгендер впервые будет бороться за титул "Мисс Вселенная"

3 июля, 2018, 16:53

Девушка Анджела Понсе из Испании, которая ранее была мужчиной, будет принимать участие в "Мисс Вселенная"

Об этом пишет New York Post.

Анджела ранее была мужчиной, но с раннего детства понимала, что она не такая, как другие. В 2014 году после длительного курса гормональной терапии, перенесла заключительную операцию по изменению пола и стала женщиной.

Понсе обошла 22 красавиц и завоевала корону самой красивой в Испании. Теперь она примет участие в "Мисс Вселенная", который состоится в ноябре на Филиппинах. За всю историю конкурса это первый случай, когда участие принимает трансгендер.