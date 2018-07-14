В ООН согласовали первый глобальный договор о миграции

14 июля, 2018, 11:58

Договор о безопасной, благоустроенной и регулируемой миграции подпишут 192 из 193 стран-участниц ООН. Генеральная ассамблея Организации Объединенных наций (ООН) согласовала текст Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции

Об этом в пятницу, 13 июля, сообщил председатель Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак, выступая в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. По его словам, договор будет официально принят в декабре. Ожидается, что его подпишут представители 192 государств. Единственная страна-участница ООН, которая отказывается это делать - США.

"У нас есть 192 страны, которые согласились на текст, и мы держим двери открытыми для США, которые могут вернуться", - отметил Лайчак, передает агентство AP. По его словам, договор о миграции не предполагает сокращение или расширение миграционных потоков, но он отражает "реальность". "Договор имеет огромный потенциал. Он позволяет нам перейти от режима реагирования в режим активного участия", - отметил Лайчак.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что этот договор стал первым глобальным соглашением, предусматривающим управление всеми аспектами международной миграции. "В нем признается право каждого человека на безопасность, достоинство и защиту", - подчеркнул он. В договоре закреплены 23 цели, в том числе спасение жизней мигрантов, обеспечение доступных путей регулируемой миграции, борьба против контрабандистов, помощь в интеграции и устранение дискриминации. По словам первого заместителя Генерального секретаря ООН Амины Мохаммед, некоторые требования договора страны могут выполнять в одиночку - например, обеспечение мигрантов базовыми услугами.

Другие положения документа, например, связанные с работой консульских отделов, предполагают международное сотрудничество. В ООН сообщили, что с момента начала переговорного процесса полтора года назад погибли 2098 мигрантов, 400 из них - дети. Много случаев не попали в эту статистику, так же остается неизвестной и судьба девочек и женщин, захваченных торговцами людьми. "На данный момент тысячи мигрантов со всего мира беспокоятся о здоровье, безопасности и благосостоянии своих семей", - отметил Лайчак.

В 2016 году все 193 страны ООН договорились в Нью-Йоркской декларации о том, что в 2018 году примут два глобальных договора о миграции. Однако в 2017 году, с приходом нового президента, Дональда Трампа, Вашингтон отказался от участия в проекте, заявив, что положения документа не соответствуют политике США в области миграции и беженцев, а также принципам администрации Трампа.