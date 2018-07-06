Австрия предлагает ЕС радикально изменить политику предоставления убежища, - СМИ

6 июля, 2018, 17:22

Австрия, которая недавно начала полугодовое главенство в ЕС, направила предложения странам-членам по поводу реформирования политики предоставления убежища

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

В документе, который был передан представителям 28 стран на неофициальном совещании в Вене 2-3 июля, Австрия отмечает, что "ЕС и политические элиты потеряли контроль над ситуацией" по миграции.

Документ предлагает реформировать политику убежища, "которая позволит не обрабатывать процедуры предоставления убежища на европейской территории". Австрия намерена разрешить предоставление убежища тем, кто "уважает ценности ЕС и его основные права и свободы", до 2025 года.

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Австрия не упоминает о "контрольных центрах", о которых шла речь на саммите ЕС на прошлой неделе. Однако Вена настаивает на внешних центрах, которые будут управлять всеми заявками на предоставление убежища в будущем.

Издание отмечает, что текст в целом представляет собой очень идеологическое видение, которое противоречит существующему праву на убежище, целью которого является защита прав человека.

Австрия считает, что "из-за их происхождения и отсутствия перспектив они (мигранты) неоднократно имели большие проблемы, живя в открытых обществах. Среди них - большое количество молодых людей с недостаточным образованием или без образования. Многие особенно чувствительны к идеологиям, которые враждебны к свободе или пропагандируют насилие ".