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На Закарпатье пьяный глава РГА сбил двух женщин, одну - насмерть

В Перечинском районе Закарпатья воскресенье объявлено днем траура из-за смертельного ДТП, совершенного председателем местной райгосадминистрации

Об этом сообщается на официальном сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

"Из-за совершенного главой Перечинской райгосадминистрации дорожно-транспортного происшествия, в результате которого одна женщина умерла, а еще одна находится в тяжелом состоянии в больнице, председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль своим распоряжением объявил в воскресенье, 15 июля, в Перечинском районе День траура", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в связи с этой аварией Москаль отменил ежегодный фестиваль лемковской культуры "Лемковская ватра", который должен был состояться 15 июля в с.Ворочово в Перечинском.

Ранее пресс-служба главы Закарпатской ОГА сообщала, что в пятницу, 13 июля, около 22:30 председатель Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир, будучи за рулем внедорожника Jeep Cherokee, на ул. Ужгородской в ​​Перечине, совершил наезд на двух местных жительниц, которые в тяжелом состоянии были доставлены в районную больницу. Одна из женщин в результате полученных травм скончалась в реанимации. Предварительная экспертиза показала, что председатель РГА был пьян.

Сейчас председатель РГА написал заявление на увольнение и отстранен от должности, в Киев направлены материалы на его увольнение. Олефир задержан и находится в изоляторе временного содержания.

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