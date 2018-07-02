Трое венгерских туристов чуть не утонули на Закарпатье. Их спасло дерево
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.
Во время сплавляния по реке их лодка перевернулась, и все трое потерпевших оказались в холодной воде. Им на пути попалось поваленное дерево и они влезли на него.
На место происшествия очевидцы вызвали спасателей. Бойцы ГСЧС сняли с дерева в воде трех граждан 1976, 2003, 2006 годов рождения. Оказалось, что они все жители города Ниредьгаза (Венгрия). Пострадавших доставили в стм Вилок, где их ожидала группа из 21 человек.
Как рассказали спасатели, туристам очень повезло, ведь из-за интенсивных осадков, которые наблюдаются преимущественно в горной части Закарпатья, на основных реках происходит значительное повышение уровней воды.
Поэтому эти трое иностранцев, среди которых двое несовершеннолетних детей, с большой вероятностью могли стать очередными жертвами водной стихии.
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