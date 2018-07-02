Трое венгерских туристов чуть не утонули на Закарпатье. Их спасло дерево

2 июля, 2018, 08:41

В субботу, 29 июня, в районе села Гетиня в Виноградовском районе на Закарпатье спасатели вытащили из воды трех венгерских туристов, которые сплавлялись на лодке по Тисе

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

Во время сплавляния по реке их лодка перевернулась, и все трое потерпевших оказались в холодной воде. Им на пути попалось поваленное дерево и они влезли на него.

На место происшествия очевидцы вызвали спасателей. Бойцы ГСЧС сняли с дерева в воде трех граждан 1976, 2003, 2006 годов рождения. Оказалось, что они все жители города Ниредьгаза (Венгрия). Пострадавших доставили в стм Вилок, где их ожидала группа из 21 человек.

Как рассказали спасатели, туристам очень повезло, ведь из-за интенсивных осадков, которые наблюдаются преимущественно в горной части Закарпатья, на основных реках происходит значительное повышение уровней воды.

Поэтому эти трое иностранцев, среди которых двое несовершеннолетних детей, с большой вероятностью могли стать очередными жертвами водной стихии.