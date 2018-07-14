Франция и Япония заключили оборонительное соглашение
14 июля, 2018, 21:38
Соглашение будет способствовать уменьшению расходов вооруженных сил Франции и Японии Министр обороны Франции Флоранс Парли и министр иностранных дел Японии Таро Коно в пятницу подписали двустороннее соглашение с целью укрепления межгосударственного военного взаимодействия
Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном в пятницу минобороны Франции. В нем говорится, что данное соглашение будет способствовать уменьшению расходов вооруженных сил Франции и Японии на взаимное оказание услуг, а также упрощению межармейских обменов.
В бюллетене отмечается, что две страны сходятся во мнениях по многим вопросам стратегического анализа, а также прилагают совместные усилия по созданию основанного на праве и мультилатерализме международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире.
14 июля отмечается национальный день Франции. По приглашению Парижа, Япония и Сингапур станут главными гостями на церемонии военного парада, посвященного этой дате.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве