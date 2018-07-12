Столтенберг подсказал Порошенко, что приблизит Украину к вступлению в НАТО
Об этом во время совместного брифинга с президентом Петром Порошенко заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что долгосрочной целью Украины является вступление в НАТО, поэтому внимание организации сконцентрировано на выполнении Украиной реформ, в которых страна добилась "существенного прогресса".
Столтенберг приветствовал принятие закона о Национальной безопасности, который является ключевым для установления гражданского контроля и демократического надзора над ВСУ и службами безопасности.
По его словам, внедрение такого контроля необходимо для реформирования страны.
"Призываю сохранять темп (реформ - ред.), это приблизит Украину к НАТО, но, самое важное, - это укрепит вашу безопасность и вашу демократию", - подчеркнул Столтенберг.
Он рассказал, что в рамках сегодняшних заседаний вместе с руководством Грузии и Украины будут обсуждать безопасную ситуацию вокруг последней и внутри страны, а также дальнейшее сотрудничество с ней.
Столтенберг подтвердил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет Украины и решительно осуждает нелегальную аннексию Крыма.
Он добавил, что ситуация на Донбассе остается сложной, а Минские соглашения - это единственный путь к миру, поэтому все стороны должны соблюдать их.
"Россия имеет особую ответственность. Она должна отвести войска и прекратить поддержку боевиков в Украине", - подытожил Столтенберг.
- Президент Петр Порошенко 11-12 июля совершит визит в Бельгию, где принимает участие в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.
- Ранее глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко рассказал, что Украина на саммите НАТО проведет обсуждение опасностей, которые существуют на восточном фланге альянса со стороны России, отношений Украины и Организации Североатлантического договора и продвижения Киева к членству в блоке.
- 11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает, что на саммите Альянса в Брюсселе будет принято решение относительно Программы расширенных возможностей с Украиной.
- Саммит НАТО подтвердил евроатлантические стремления Украины, которые были поддержаны на Бухарестском саммите и на последующих саммитах Альянса.
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