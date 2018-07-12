Столтенберг подсказал Порошенко, что приблизит Украину к вступлению в НАТО

12 июля, 2018, 09:39

Украинская власть должна продолжать реформировать страну, в частности в оборонной сфере, чтобы приблизиться к вступлению в НАТО

Об этом во время совместного брифинга с президентом Петром Порошенко заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что долгосрочной целью Украины является вступление в НАТО, поэтому внимание организации сконцентрировано на выполнении Украиной реформ, в которых страна добилась "существенного прогресса".

Столтенберг приветствовал принятие закона о Национальной безопасности, который является ключевым для установления гражданского контроля и демократического надзора над ВСУ и службами безопасности.

По его словам, внедрение такого контроля необходимо для реформирования страны.

"Призываю сохранять темп (реформ - ред.), это приблизит Украину к НАТО, но, самое важное, - это укрепит вашу безопасность и вашу демократию", - подчеркнул Столтенберг.

Он рассказал, что в рамках сегодняшних заседаний вместе с руководством Грузии и Украины будут обсуждать безопасную ситуацию вокруг последней и внутри страны, а также дальнейшее сотрудничество с ней.

Столтенберг подтвердил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет Украины и решительно осуждает нелегальную аннексию Крыма.

Он добавил, что ситуация на Донбассе остается сложной, а Минские соглашения - это единственный путь к миру, поэтому все стороны должны соблюдать их.

"Россия имеет особую ответственность. Она должна отвести войска и прекратить поддержку боевиков в Украине", - подытожил Столтенберг.