В следующем году появится ID-карточка для нардепов, - Парубий

13 июля, 2018, 17:10

Глава Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что единую электронную карточку народного депутата для входа и голосования в сессионном зале и в комитетах удастся внедрить уже в следующем году

Об этом сообщил Парубий во время итоговой пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

"Одним из главных заданий, которое стоит перед нами, - это введение электронной карты для всех народных депутатов, чтобы и вход в зал Верховной Рады Украины, и голосование в комитетах, и голосование в Верховной Раде Украины проходили по одной электронной карте. Надеюсь, уже в следующем году мы сможем эту инициативу реализовать и это будет ответ на очень многие вопросы, которые стоят перед украинским парламентом", - сказал Парубий.

По его словам, опыт использования электронной карты в ВР Украина перенимает от Европейского парламента. Парубий рассказал, что аппарат ВР уже работает над реализацией этой реформы совместно со специалистами Европарламента.