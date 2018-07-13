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В следующем году появится ID-карточка для нардепов, - Парубий

Глава Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что единую электронную карточку народного депутата для входа и голосования в сессионном зале и в комитетах удастся внедрить уже в следующем году

Об этом сообщил Парубий во время итоговой пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

"Одним из главных заданий, которое стоит перед нами, - это введение электронной карты для всех народных депутатов, чтобы и вход в зал Верховной Рады Украины, и голосование в комитетах, и голосование в Верховной Раде Украины проходили по одной электронной карте. Надеюсь, уже в следующем году мы сможем эту инициативу реализовать и это будет ответ на очень многие вопросы, которые стоят перед украинским парламентом", - сказал Парубий.

По его словам, опыт использования электронной карты в ВР Украина перенимает от Европейского парламента. Парубий рассказал, что аппарат ВР уже работает над реализацией этой реформы совместно со специалистами Европарламента.

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