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Депутатов в Раде будут контролировать ID-карточками

В Верховной Раде введут единые ID-карты для народных депутатов

Об этом сообщил в Twitter спикер парламента Андрей Парубий.

"Подписал распоряжение о запуске Стратегии электронного парламентаризма Верховной Рады Украины на 2018-2020 годы. В частности этой Стратегией предусмотрено введение единой ID-карты для народных депутатов", - написал Парубий.

Голова Верховной Рады отметил, что с помощью этих карточек будут отслеживать перемещения депутатов парламента и их голосования.

"Благодаря единой ID-карточке народного депутата будет обеспечиваться контроль доступа народного депутата к помещениям Верховной Рады, контроль за персональным голосованием, эта карточка также будет и удостоверением для народного депутата", - добавил Парубий.

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