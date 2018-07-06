Депутатов в Раде будут контролировать ID-карточками

6 июля, 2018, 13:21

В Верховной Раде введут единые ID-карты для народных депутатов

Об этом сообщил в Twitter спикер парламента Андрей Парубий.

"Подписал распоряжение о запуске Стратегии электронного парламентаризма Верховной Рады Украины на 2018-2020 годы. В частности этой Стратегией предусмотрено введение единой ID-карты для народных депутатов", - написал Парубий.

Голова Верховной Рады отметил, что с помощью этих карточек будут отслеживать перемещения депутатов парламента и их голосования.

"Благодаря единой ID-карточке народного депутата будет обеспечиваться контроль доступа народного депутата к помещениям Верховной Рады, контроль за персональным голосованием, эта карточка также будет и удостоверением для народного депутата", - добавил Парубий.

Подписал распоряжение о запуске Стратегии электронного парламентаризма Верховной Рады Украины @verkhovna_rada на 2018-2020 годы. В частности этой Стратегией предусмотрено введение единой ID-карты для народных депутатов. pic.twitter.com/QhZ3VOX60L — Андрей Парубий (@AndriyParubiy) 6 июля 2018 г.