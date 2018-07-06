Депутатов в Раде будут контролировать ID-карточками
Об этом сообщил в Twitter спикер парламента Андрей Парубий.
"Подписал распоряжение о запуске Стратегии электронного парламентаризма Верховной Рады Украины на 2018-2020 годы. В частности этой Стратегией предусмотрено введение единой ID-карты для народных депутатов", - написал Парубий.
Голова Верховной Рады отметил, что с помощью этих карточек будут отслеживать перемещения депутатов парламента и их голосования.
"Благодаря единой ID-карточке народного депутата будет обеспечиваться контроль доступа народного депутата к помещениям Верховной Рады, контроль за персональным голосованием, эта карточка также будет и удостоверением для народного депутата", - добавил Парубий.
Подписал распоряжение о запуске Стратегии электронного парламентаризма Верховной Рады Украины @verkhovna_rada на 2018-2020 годы. В частности этой Стратегией предусмотрено введение единой ID-карты для народных депутатов. pic.twitter.com/QhZ3VOX60L— Андрей Парубий (@AndriyParubiy) 6 июля 2018 г.
.@AndriyParubiy : благодаря единой ID-карточке народного депутата будет обеспечиваться контроль доступа народного депутата к помещениям Верховной Рады, контроль за персональным голосованием, эта карточка также будет и удостоверением народного депутата➡️https://t.co/6ZHu9Iuhq4 pic.twitter.com/rGPrzSFkki— Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) 6 июля 2018 г.
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