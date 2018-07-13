НАБУ обжаловало закрытие "дела рюкзаков"

13 июля, 2018, 21:31

НАБУ направило в САП жалобу на постановление прокурора Василия Кричуна о закрытии производства в части подозрения экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и сына главы МВД Александра Авакова

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По убеждению детективов НАБУ, они причастны к хищению 14,5 млн грн при закупке рюкзаков для нужд Национальной гвардии.

Как сообщили в НАБУ, по состоянию на 18:00 13 июля Специализированной антикоррупционной прокуратурой так и не было представлено материалов, подтверждающих правовые основания закрытия производства в отношении двух ключевых подозреваемых в деле. Жалобу адресовано вышестоящему по должности прокурору, а именно руководителю САП.

Согласно УПК, Назар Холодницкий должен рассмотреть данную жалобу и принять решение в течение трех дней с момента ее получения.

Со своей стороны НАБУ не понимает этого решения и пока САП не предоставила ни одного документа, который бы помог данное решение понять, - заявили в бюро.

Как пояснили в бюро, относительно заявлений стороны защиты о якобы недопустимости в качестве доказательства видеозаписи, на которой Чеботарь и Аваков обсуждают реализацию схемы по закупке рюкзаков, то его подлинность подтверждена материалами производства. Диски с записями этой встречи, которые находятся в материалах производства, являются оригинальными носителями.

То, что зафиксированная на видео встреча состоялась в МВД, подтверждают и другие доказательства, среди которых — анализ результатов телефонных соединений и мобильного трафика относительно места пребывания подозреваемых, считают в НАБУ.