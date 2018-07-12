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САП закрыла "дело рюкзаков" против сына Авакова и его экс-заместителя

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл уголовное производство в отношении сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря о закупке рюкзаков для МВД

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на НАБУ.

"Согласно рапорту детектива, вчера вечером ему позвонил прокурор САП Василий Кричун и сообщил, что он вынес постановление о закрытии уголовного производства в отношении Александра Авакова и Сергея Чеботаря", - сообщили в НАБУ.

По данным НАБУ, ответственность в этом уголовном производстве понесет третий подозреваемый - представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин, который "по словам прокурора, признал вину в мошенничестве и подделке документов".

В НАБУ решение САП считают непонятным и непоследовательным.

"В апреле этого года детективы НАБУ вместе с прокурорами САП одобрили решение о том, что все доказательства добыты и открыли материалы стороне защиты для ознакомления. После этого по требованию прокуроров детективами был подготовлен объемный реестр и обвинительный акт в отношении всех трех подозреваемых, которые нужны только в случае направления производства в суд", пояснили в НАБУ.

В Бюро также отметили, что детективы подали ходатайство об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления с материалами дела, однако данное ходатайство так и не рассмотрели.

"Можем лишь констатировать, что за день до этого 10 июля в ЕРДР появилась отметка прокурора САП о возобновлении досудебного расследования по делу рюкзаков на стадии ознакомления. И уже на следующий день прокурор сообщил о закрытии дел в отношении двух ключевых подозреваемых. Со своей стороны, детективы 12 июня подали в суд ходатайство об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления с материалами дела. Прокурор САП данное ходатайство тогда не поддержал, следовательно детективы подали его самостоятельно. Пока это ходатайство не рассмотрено", - сообщили в бюро.

По данным "Радио Свобода", НАБУ сейчас пытается получить копии постановлений о закрытии уголовного производства в отношении Александра Авакова и Сергея Чеботаря.

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