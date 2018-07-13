Британия призвала Россию освободить Сенцова и Балуха
Письмо с соответствующим заявлением опубликовано на официальном сайте правительства Великобритании.
"Лишение свободы этих мужчин и многих других украинцев представляется политически мотивированным, и мы призываем российские власти освободить их немедленно", - написал Дункан в обращении.
Министр отметил, что Великобритания получала много тревожных сообщений по обращению с украинскими политзаключенными и знает о недопуске к ним правозащитных организаций и украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.
"Это позорно, что российские власти продолжают отказывать в доступе международным мониторинговым организациям в места несвободы, даже если здоровье заключенных ухудшается", - добавил Дункан.
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- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- По последнему сообщению сестры Сенцова Натальи Каплан, украинский режиссер истощен, но не прекращает голодовку.
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