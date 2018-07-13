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Британия призвала Россию освободить Сенцова и Балуха

Британский министр по вопросам Европы Алан Дункан призвал российские власти срочно освободить украинских политзаключенных, которые объявили голодовку, — Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку

Письмо с соответствующим заявлением опубликовано на официальном сайте  правительства Великобритании.

"Лишение свободы этих мужчин и многих других украинцев представляется политически мотивированным, и мы призываем российские власти освободить их немедленно", - написал Дункан в обращении.

Министр отметил, что Великобритания получала много тревожных сообщений по обращению с украинскими политзаключенными и знает о недопуске к ним правозащитных организаций и украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.

"Это позорно, что российские власти продолжают отказывать в доступе международным мониторинговым организациям в места несвободы, даже если здоровье заключенных ухудшается", - добавил Дункан.

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