Замена Despacito. Какая песня стала гимном лета-2018

12 июля, 2018, 11:59

Музыкальный журнал Rolling Stone назвал песню американской исполнительницы Селены Гомес гимном лета 2018 года

Об этом издание написало на своем сайте.

Ежегодно Rolling Stone выбирает для летнего сезона песню, которая становится его музыкальным покровителем. В прошлом году такой песней стала песня Despaсito пуэрториканского поп-певца Луиса Фонси и рэпера Дэдди Янки.

В этом году ее заменила песня Селены Гомес Back to You. В ней исполнительница поет о сложных отношениях со своим бойфрендом Джастином Бибером.

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Их новый роман длился недолго, но хит остался в мировых музыкальных чартах. Клип на песню Back to You был презентовали 5 июня, и он уже собрал почти 100 миллионов просмотров.

Напомним, впервые чарт украинского YouTube возглавила украиноязычная песня. Ею стала песня "ПЛАКАЛА" группы KAZKA, которая набрала в YouTube 10,5 млн. просмотров и перегнала песни русскоязычных исполнителей.