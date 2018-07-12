Замена Despacito. Какая песня стала гимном лета-2018
Об этом издание написало на своем сайте.
Ежегодно Rolling Stone выбирает для летнего сезона песню, которая становится его музыкальным покровителем. В прошлом году такой песней стала песня Despaсito пуэрториканского поп-певца Луиса Фонси и рэпера Дэдди Янки.
В этом году ее заменила песня Селены Гомес Back to You. В ней исполнительница поет о сложных отношениях со своим бойфрендом Джастином Бибером.
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Их новый роман длился недолго, но хит остался в мировых музыкальных чартах. Клип на песню Back to You был презентовали 5 июня, и он уже собрал почти 100 миллионов просмотров.
Напомним, впервые чарт украинского YouTube возглавила украиноязычная песня. Ею стала песня "ПЛАКАЛА" группы KAZKA, которая набрала в YouTube 10,5 млн. просмотров и перегнала песни русскоязычных исполнителей.
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