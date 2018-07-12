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В Украину вернулись 524 туриста из Анталии

Ночью 12 июля из Анталии вернулись украинцы, которые не могли вылететь оттуда накануне

Об этом со ссылкой на консула сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Консул сообщает, что с Анталии в Украину - Киев, Винницу, Ровно - в течение ночи вернулись 524 украинца. Хорошо, что таки вернулись. Но такая история не должна повторяться", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские туристы из-за задержки авиарейсов не смогли вылететь домой из Турции. Туроператор Join Up, который организовывал поездку, за свой счет продлил пребывание украинцев в отелях на один день.

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