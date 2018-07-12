В Украину вернулись 524 туриста из Анталии

12 июля, 2018, 09:42

Ночью 12 июля из Анталии вернулись украинцы, которые не могли вылететь оттуда накануне

Об этом со ссылкой на консула сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Консул сообщает, что с Анталии в Украину - Киев, Винницу, Ровно - в течение ночи вернулись 524 украинца. Хорошо, что таки вернулись. Но такая история не должна повторяться", - говорится в сообщении.

Консул сообщает, что с Анталии до Украины - Киева, Винницы, Ровно - в течение ночи вернулись 524 украинцы. Хорошо, что таки вернулись. Но такая история не должна повторяться. pic.twitter.com/dEBFY45cn9 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 12 июля 2018 г.

Напомним, украинские туристы из-за задержки авиарейсов не смогли вылететь домой из Турции. Туроператор Join Up, который организовывал поездку, за свой счет продлил пребывание украинцев в отелях на один день.