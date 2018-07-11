Туроператор обещает 12 июля вернуть из Турции туристов, которые ждут самолет

11 июля, 2018, 23:13

Украинских туристов, которые 11 июля из-за задержки авиарейсов не смогли вылететь домой из Турции, разместили в гостиницах

Туроператор Join Up обещает, что всех вернут в Украину 12 июля, сообщила пресс-секретарь туроператора Екатерина Резниченко, информирует Общественное.

По ее словам, Join Up продолжил за собственный счет пребывания украинских туристов в гостиницах.

Пресс-секретарь отметила, что сейчас в Турции находятся более 500 украинских туристов, которые застряли в аэропорту. Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили о 543 туристов, которые застряли в Турции.

Она добавила, что все эти туристы вернутся в Украину 12 июля. По словам Резниченко, задержка рейсов возникла из-за технического сбоя, вызванного попаданием птицы в двигатель самолета.