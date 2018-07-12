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Трамп "недоволен" аннексией Крыма, но это "ответственность Обамы"

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за оккупацию Крыма Россией на администрацию Барака Обамы

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции во время саммита НАТО в Брюсселе, передает Еспресо.TV.

"Задолго до того, как я попал на должность, президент Обама допустил это. Это было во время его пребывания на посту. По факту они открыли большой мост в Крым, построили порт для подводных лодок. Это было во время правления Барака Обамы. Я бы не позволил этого, если бы был на посту, но он позволил. Что произойдет с Крымом отныне, я не знаю. Я недоволен тем, что там происходит. Но это - ответственность Обамы", - сказал Трамп.

Трамп также заявил, что будет говорить об Украине во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Я буду встречаться с президентом Путиным и будем говорить о Сирии. Я буду говорить о вмешательстве в выборы, я буду снова ставить этот вопрос. Мы будем говорить об Украине. Очень интересно услышать, что он мне скажет", - сказал Трамп.

Напомним, по данным СМИ, Дональд Трамп и президент Украины Петр Порошенко провели встречу во время саммита НАТО.

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