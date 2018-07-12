Трамп и Порошенко провели 20-минутную встречу на саммите НАТО, - СМИ

12 июля, 2018, 13:22

Президент Петр Порошенко провел встречу с главой США Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО

Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина", со ссылкой на собственные источники в администрации президента.

"Да, встреча была ", - отметил собеседник издания и добавил, что встреча прошла в соответствии с графиком и продолжалась около 20 минут.

Официальной информации относительно этого пока нет.

Тем временем другой источник в АП рассказал "Европейской правде", что лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов, включая "Северный поток-2" и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере.