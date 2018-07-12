Трамп и Порошенко провели 20-минутную встречу на саммите НАТО, - СМИ
12 июля, 2018, 13:22
Президент Петр Порошенко провел встречу с главой США Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО
Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина", со ссылкой на собственные источники в администрации президента.
"Да, встреча была ", - отметил собеседник издания и добавил, что встреча прошла в соответствии с графиком и продолжалась около 20 минут.
Официальной информации относительно этого пока нет.
Тем временем другой источник в АП рассказал "Европейской правде", что лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов, включая "Северный поток-2" и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере.
- Президент Петр Порошенко 11-12 июля совершает визит в Бельгию, где принимает участие в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.
- Ранее глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко рассказал, что Украина на саммите НАТО проведет обсуждение опасностей, которые существуют на восточном фланге альянса со стороны России, отношений Украины и Организации Североатлантического договора и продвижения Киева к членству в блоке.
- 11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает, что на саммите Альянса в Брюсселе будет принято решение относительно Программы расширенных возможностей с Украиной.
- Саммит НАТО подтвердил евроатлантические стремления Украины, которые были поддержаны на Бухарестском саммите и на последующих саммитах Альянса.
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