Сенцов написал письмо лидеру "Бумбокса" . Рассказал, что в колонии включали "Вахтерам"
Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня я получил письмо от Олега Сенцова, человека, который просто сейчас борется за правду, ценой своего здоровья, свободы и самой жизни! Я горжусь тем, что живу с тобой, брат, в одно время! Буду стараться делать все возможное и не возможное для того, чтобы ты и все наши оказались на свободе. Увидимся!", - написал Хлывнюк.
В письме Сенцова речь шла о том, что он давний поклонник творчества "Бумбокса".
"Отдельный привет передай Андрею Хлывнюку. Скажи, что я знаю о его активность в мою сторону, про музыку до белорусского спектакля и прочее. Я даже получал от него открытку в Якутии год или два назад. Я давний поклонник его творчества и таланта. А тут недавно включили "Вахтерам" (песня "Бумбокса" - ред.), так что получил три минуты несравненного удовольствия и единения с Родиной", - написал политзаключенный.
Сенцов также добавил, что будет очень рад, если когда-нибудь встретится с Хлывнюком.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- По последнему сообщению сестры Сенцова Натальи Каплан, украинский режиссер истощен, но не прекращает голодовку.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве