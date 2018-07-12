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Сенцов написал письмо лидеру "Бумбокса" . Рассказал, что в колонии включали "Вахтерам"

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо фронтмену группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку

Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня я получил письмо от Олега Сенцова, человека, который просто сейчас борется за правду, ценой своего здоровья, свободы и самой жизни! Я горжусь тем, что живу с тобой, брат, в одно время! Буду стараться делать все возможное и не возможное для того, чтобы ты и все наши оказались на свободе. Увидимся!", - написал Хлывнюк.

В письме Сенцова речь шла о том, что он давний поклонник творчества "Бумбокса".

"Отдельный привет передай Андрею Хлывнюку. Скажи, что я знаю о его активность в мою сторону, про музыку до белорусского спектакля и прочее. Я даже получал от него открытку в Якутии год или два назад. Я давний поклонник его творчества и таланта. А тут недавно включили "Вахтерам" (песня "Бумбокса" - ред.), так что получил три минуты несравненного удовольствия и единения с Родиной", - написал политзаключенный.

Сенцов также добавил, что будет очень рад, если когда-нибудь встретится с Хлывнюком.

 
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