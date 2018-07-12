"Они не знали": в САП объяснили закрытие уголовного "дела рюкзаков" против сына и экс-заместителя Авакова
Об этом сообщила в Facebook пресс-служба САП.
"Литвин В. Я. воспользовался своим правом и дал показания, что именно он совершил единолично преступление - победив на тендере, изготовил некачественные рюкзаки и по поддельным документам поставил их МВД Украины, другие подозреваемые к этому отношения не имели и о факте поставки некачественных рюкзаков не знали. Кроме того, он пояснил, что готов возместить причиненный ущерб ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в САП заявили, что часть доказательств по делу уничтожена при участии одного из адвокатов подозреваемых, доказательства, опровергающих версию Литвина, не получены, а один из ключевых свидетелей обвинения не смог во время допроса в суде полностью подтвердить свои показания.
"Прокурорами также учтено, что один из ключевых свидетелей обвинения не смог во время допроса в судебном заседании полностью подтвердить свои показания. Кроме того, при непосредственном участии одного из адвокатов подозреваемых, уничтожено специальное средство, на которое велась запись в кабинете Чеботаря С. И. При таких обстоятельствах, учитывая, что доказательства, которые вне разумного сомнения опровергли бы версию Литвина В.Я., не получены и возможности для их получения исчерпаны, прокурором в уголовном производстве принято решение о его закрытии в части - по Чеботарю С. И. и Авакову А. А. ", - пояснили в САП.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре также отметили, что, таким образом, Авакова-младшего и Чеботаря к уголовной ответственности в этом деле привлечь невозможно.
"Таким образом, следствие установило, что имели место факты проведения тендера с определенным заранее победителем и поставки некачественных рюкзаков, однако отсутствие доказательств осведомленности Чеботаря С. И. и Авакова А. А. с ненадлежащим качеством рюкзаков, делает невозможным привлечение их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
- Напомним, 31 октября 2017 детективы НАБУ провели обыск у Александра Авакова - сына министра внутренних дел Арсена Авакова в рамках расследования закупки рюкзаков для МВД.
- МВД считает, что обыски со стороны НАБУ политически мотивированы.
- НАБУ задержало экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-поставщика рюкзаков Владимира Литвина. Трем подозреваемым по "делу рюкзаков" сообщили о подозрении в растрате 14 млн грн.
- Прокурор САП закрыл уголовное производство в отношении сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.
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