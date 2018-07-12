"Они не знали": в САП объяснили закрытие уголовного "дела рюкзаков" против сына и экс-заместителя Авакова

12 июля, 2018, 17:46

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря о закупке рюкзаков для МВД из-за того, что третий подозреваемый - Владимир Литвин - взял всю вину на себя

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба САП.

"Литвин В. Я. воспользовался своим правом и дал показания, что именно он совершил единолично преступление - победив на тендере, изготовил некачественные рюкзаки и по поддельным документам поставил их МВД Украины, другие подозреваемые к этому отношения не имели и о факте поставки некачественных рюкзаков не знали. Кроме того, он пояснил, что готов возместить причиненный ущерб ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в САП заявили, что часть доказательств по делу уничтожена при участии одного из адвокатов подозреваемых, доказательства, опровергающих версию Литвина, не получены, а один из ключевых свидетелей обвинения не смог во время допроса в суде полностью подтвердить свои показания.

"Прокурорами также учтено, что один из ключевых свидетелей обвинения не смог во время допроса в судебном заседании полностью подтвердить свои показания. Кроме того, при непосредственном участии одного из адвокатов подозреваемых, уничтожено специальное средство, на которое велась запись в кабинете Чеботаря С. И. При таких обстоятельствах, учитывая, что доказательства, которые вне разумного сомнения опровергли бы версию Литвина В.Я., не получены и возможности для их получения исчерпаны, прокурором в уголовном производстве принято решение о его закрытии в части - по Чеботарю С. И. и Авакову А. А. ", - пояснили в САП.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре также отметили, что, таким образом, Авакова-младшего и Чеботаря к уголовной ответственности в этом деле привлечь невозможно.

"Таким образом, следствие установило, что имели место факты проведения тендера с определенным заранее победителем и поставки некачественных рюкзаков, однако отсутствие доказательств осведомленности Чеботаря С. И. и Авакова А. А. с ненадлежащим качеством рюкзаков, делает невозможным привлечение их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.