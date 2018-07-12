"Евробляхеры" разбили автомобиль руководителя регламентного комитета Рады

12 июля, 2018, 18:44

"Евробляхеры", блокирующие правительственный квартал, активизировали свои действия, когда стало известно, что депутаты не будут рассматривать закон о регистрации автомобилей на еврономерах

Об этом сообщают в социальных сетях.

После того, как заседание Рады было закрыто, участники акции заблокировали улицу Садовую, и зашли с Шелковичной, не давая депутатам выехать из здания.

В частности, "евробляхеры" разбили один из депутатских автомобилей. В машине сидит первый заместитель председателя регламентного комитета Павел Пинзеник.

Внедорожник Пинзеника наехал на одного из участников акции владельцев машин на еврономерах, информирует Украинская правда

Инцидент случился на улице Шелковичной. После этого машину окружили спецназовцы, которые не дали участникам акции добраться до пассажира и водителя. В скорую забрали одного пострадавшего участника акции, которого зацепил внедорожник.

Как рассказал корреспондент Эспрессо.TV, в правительственном квартале сегодня вечером произошло несколько столкновений. В частности, когда автомобиль в котором находился Пинзеник выехал из Институтской на Шелковичную, участники акции начали перекрывать дорогу. В это время случилось ДТП. Одному из активистов наехали на ногу. Его потом забрала машина скорой помощи. По словам активистов-евробляхеров, во время столкновения из машины Пинзеника якобы прозвучали выстрелы. Полиция не подтверждает эту информацию. После ДТП Пинзеника вытянули из авто и провели так называемым коридором позора. На месте столкновений лежат разбитые очки и разбросано много бутылок. Движение по Шелковичной перекрыто. На месте события находится много бойцов Национальной гвардии и полицейских. Около автомобиля работает следственно-оперативная группа.

Отметим, что 12 июля Рада не сумела рассмотреть два законопроекта о регистрации в Украине автомобилей на иностранных номерах, разработанных комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики.

Они предусматривают снижение таможенных налогов на регистрацию автомобилей на еврономерах (уменьшение размера акцизного налога с авто, отмена запрета на таможенное оформление машин, которые не отвечают стандартам Евро-5). Среди прочего в законопроектах речь идет об усилении контроля над перемещением и присутствием в Украине транспортных средств на иностранной регистрации.

По словам председателя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, в случае, если Верховная Рада поддержит изменения в законодательство о снижении акциза на транспорт, то растаможивание автомобиля на еврономерах будет стоить 2,5-3 тыс. евро.

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