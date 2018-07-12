"Евробляхеры" разбили автомобиль руководителя регламентного комитета Рады
Об этом сообщают в социальных сетях.
После того, как заседание Рады было закрыто, участники акции заблокировали улицу Садовую, и зашли с Шелковичной, не давая депутатам выехать из здания.
В частности, "евробляхеры" разбили один из депутатских автомобилей. В машине сидит первый заместитель председателя регламентного комитета Павел Пинзеник.
Как рассказал корреспондент Эспрессо.TV, в правительственном квартале сегодня вечером произошло несколько столкновений. В частности, когда автомобиль в котором находился Пинзеник выехал из Институтской на Шелковичную, участники акции начали перекрывать дорогу.
В это время случилось ДТП. Одному из активистов наехали на ногу. Его потом забрала машина скорой помощи. По словам активистов-евробляхеров, во время столкновения из машины Пинзеника якобы прозвучали выстрелы. Полиция не подтверждает эту информацию.
После ДТП Пинзеника вытянули из авто и провели так называемым коридором позора. На месте столкновений лежат разбитые очки и разбросано много бутылок.
Движение по Шелковичной перекрыто. На месте события находится много бойцов Национальной гвардии и полицейских. Около автомобиля работает следственно-оперативная группа.
Отметим, что 12 июля Рада не сумела рассмотреть два законопроекта о регистрации в Украине автомобилей на иностранных номерах, разработанных комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики.
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- По данным ДФС, почти 58 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины с нарушением срока.
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