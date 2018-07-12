 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сколько "евроблях" превысили срок пребывания в Украине. Данные ГФС

Почти 58 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины с нарушением срока

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

С начала 2018 года в Украину ввезены 146,8 тысяч транспортных средств личного пользования с иностранной регистрацией в режиме "транзит", 465,9 тыс. - в режиме “временного ввоза”.

Из автомобилей, ввезенных в этом году в режиме "транзит", 57,9 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением срока.

Читайте также: Украину заполонили евробляхи. 7 причин, почему возник бешеный бум на авто с еврономерами

В ведомстве отмечают, что в то же время основными импортерами новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2018 года ввезены 35,5 тысячи автомобилей, с которых уплачено почти 7 млрд грн таможенных платежей.

  • 22 мая президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в статью 2 закона "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июля, 2018 четверг

больше новостей

12 июля, 2018 четверг

11 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать