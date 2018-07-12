Сколько "евроблях" превысили срок пребывания в Украине. Данные ГФС
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
С начала 2018 года в Украину ввезены 146,8 тысяч транспортных средств личного пользования с иностранной регистрацией в режиме "транзит", 465,9 тыс. - в режиме “временного ввоза”.
Из автомобилей, ввезенных в этом году в режиме "транзит", 57,9 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением срока.
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В ведомстве отмечают, что в то же время основными импортерами новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2018 года ввезены 35,5 тысячи автомобилей, с которых уплачено почти 7 млрд грн таможенных платежей.
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22 мая президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в статью 2 закона "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств".
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