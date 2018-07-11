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"Динамо" обменяет Гонсалеса на футболистов из Бразилии


фото: lapatilla.com
Бразильский "Сантос" предложил "Динамо" трех футболистов в обмен на парагвайца Дерлиса Гонсалеса

Об этом сообщает UOL.

В "Динамо" могут перейти 30-летний колумбийский вингер Хонатан Копет, 29-летний хавбек Эмилиано Веккьо, а также 23-летний полузащитник Витор Фрезарин, который в принял участие в 17 играх.

Среди кандидатов на обмен в ходе переговоров также рассматривались 24-летний фланговый защитник Даниэл Гедес, 25-летний опорный хавбек Алисон Лопес и 24-летний центральный полузащитник Жеан Мота. Пока неизвестно, на каких условиях может быть осуществлен обмен и кого из футболистов получит "Динамо".

Гонсалес в прошлом сезоне сыграл за "Динамо" в разных турнирах 33 матча, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

24-летний парагваец начинал заниматься футболом на родине, однако еще в 2012 году попал в молодежную команду португальской "Бенфики", за основу которой не сыграл ни одного матча. Выступал в аренде за парагвайские "Гуарин" и "Олимпию".

В 2014 году был за 3 млн евро продан лиссабонцами в швейцарский "Базель", с которого в 2015 году за 9,4 млн евро перешел в "Динамо"

За сборную Парагвая Гонсалес сыграл 29 матчей и забил 4 гола.

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