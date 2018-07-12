"Барселона" хочет перехватить у "Реала" звездного футболиста
12 июля, 2018, 11:56
"Барселона" начала борьбу с "Реалом" за бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара
Об этом сообщает Sport.es.
В "Барселоне" видят в Азари идеальную замену для Андреса Иньесты и определили бельгийца главной трансферной целью в летнее межсезонье.
За бельгийца каталонцы готовы выложить более 100 млн евро - это те деньги, которые ранее предназначались для покупки у "Атлетико" французского форварда Антуана Гризманн, который в итоге решил остаться в Мадриде.
В прошлом сезоне 27-летний Эден Азар сыграл за "Челси" 49 матчей, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач. На его счету 91 матч и 24 гола в составе сборной Бельгии.
- Ранее сообщалось, что Азар стал главной трансферной целью главного конкурента "Барселоны" - "Реала", и должен заменить в мадридском клубе португальца Кришитану Роналду.
- Андрес Иньеста покинул "Барселону" после прошлого сезона и перешел в японский клуб "Виссел Кобе".
- Антуан Гризманн решил остаться в "Атлетико" и заключил с мадридцами новый контракт.
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