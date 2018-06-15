Один из лучших футболистов мира отказал "Барселоне"

15 июня, 2018, 11:13

Французский форвард "Атлетико" Антуан Гризманн отказался от перехода в "Барселону"

О том, что он остается в "Атлетико", сообщил сам футболист в twitter.

"Мои фанаты, моя команда, мой дом", - написал Гризманн, которого хотела видеть в своем составе "Барселона". Каталонцы были готовы выложить за французского форварда 100 млн евро.

27-летний Гризманн начал заниматься футболом во французском клубе "Макон", но еще в юном возрасте попал в молодежную команду испанского "Реал Сосьедад", за который играл до 2014 года. "Атлетико" заплатил за нападающего команде из Сан-Себастьяна 30 млн евро. Дважды вместе с мадридцами выходил в финал Лиги чемпионов, в прошлом году стал с "Атлетико" победителем Лиги Европы.

Гризманн сыграл в составе сборной Франции 54 матча и забил 20 голов. Вместе с национальной командой дошел до финала Евро-2016 и был признан лучшим футболистом турнира. В 2016 году занял третье место в голосовании за "Золотой мяч", уступив лишь Кришитану Роналду и Лионелю Месси.