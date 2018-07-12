Появился трейлер украинского фильма "Дикое поле" по роману Жадана
Трейлер знакомит с главными героями фильма, действия которого разворачиваются на Донбассе, в городе Старобельск в 2010 году.
В ленте снимаются Олег Москаленко, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова, Сергей Жадан и другие. Авторами сценария стали Наталья Ворожбит, Сергей Жадан и Ярослав Лодыгин.
"Герман вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь герою придется защитить семейный бизнес — старую бензоколонку. Вместе с ней — друзей детства и любовь в борьбе против тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет. Чем закончится это ироничнаяое и полное приключений путешествие сквозь Дикое Поле?", - говорится в описании картины.
Презентация кинопроекта состоится на Одесском международном кинофестивале, который пройдет с 13 по 21 июля.
В широкий прокат лента выйдет 8 ноября.
Книга Сергея Жадана "Ворошиловград", по мотивам которой снят фильм, стала лучшим украинским романом десятилетия по версии литературной премии "ВВС Украина", а также получила швейцарскую литературную премию Фонда Яна Михальськи. Текст переведен на 5 языков.
- Напомним, съемки "Дикого поля" завершились в конце сентября 2017 года.
- В конце июня презентовали официальный постер фильма.
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