Появился первый постер фильма по мотивам книги Жадана

Об этом сообщается на фейсбук-странице фильма.

Книга "Ворошиловград" стал лучшим украинским романом десятилетия по версии литературной премии ВВС Украина.

В описании фильма говорится:

Герман вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь герою придется защитить семейный бизнес — старую бензоколонку. Вместе с ней — друзей детства и любви в борьбе против тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет. Чем закончится это ироничное и полное приключений путешествие сквозь Дикое Поле?