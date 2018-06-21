Появился первый постер фильма по мотивам книги Жадана
Об этом сообщается на фейсбук-странице фильма.
Книга "Ворошиловград" стал лучшим украинским романом десятилетия по версии литературной премии ВВС Украина.
В описании фильма говорится:
Герман вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь герою придется защитить семейный бизнес — старую бензоколонку. Вместе с ней — друзей детства и любви в борьбе против тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет. Чем закончится это ироничное и полное приключений путешествие сквозь Дикое Поле?
В ленте снимаются Олег Москаленко, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова, Сергей Жадан и другие. Авторами сценария стали Наталья Ворожбит, Сергей Жадан и Ярослав Лодыгин.
Фильм выйдет в украинский прокат 8 ноября.
- Напомним, съемки завершились в конце сентября 2017 года.
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