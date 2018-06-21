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Появился первый постер фильма по мотивам книги Жадана


фото: фейсбук-сторінка фільму
Представили первый официальный постер украинского фильма "Дикое поле", снятого по мотивам романа Сергея Жадана "Ворошиловград"

Об этом сообщается на фейсбук-странице фильма.

Книга "Ворошиловград" стал лучшим украинским романом десятилетия по версии литературной премии ВВС Украина.

В описании фильма говорится:

Герман вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь герою придется защитить семейный бизнес — старую бензоколонку. Вместе с ней — друзей детства и любви в борьбе против тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет. Чем закончится это ироничное и полное приключений путешествие сквозь Дикое Поле?

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В ленте снимаются Олег Москаленко, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова, Сергей Жадан и другие. Авторами сценария стали Наталья Ворожбит, Сергей Жадан и Ярослав Лодыгин.

Фильм выйдет в украинский прокат 8 ноября.

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