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Организаторы акции #SaveOlegSentsov ищут людей для перевода обращения к правительствам разных стран

Организаторы акции поддержки украинского политзаключенного Олега Сенцова ищут людей, которые могли бы перевести обращение к национальным правительствам разных стран

Об этом говорится на Facebook-странице Save Oleg Sentsov.

"Друзья, нам нужна ваша помощь. Вот это обращение к национальным правительствам различных стран надо быстро перевести всеми возможными языками. Мы будем очень благодарны!", - говорится в сообщении.

Переводы высылать на почтовый ящик SaveOlegSentsov@gmail.com.

Текст находится по ссылке. В обращении организаторы просят власти Украины принять безотлагательные меры для сохранения жизни Сенцова и сделать все возможное для его освобождения.

Сейчас Олег Сенцов держит голодовку уже 60-й день.

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