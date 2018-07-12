Организаторы акции #SaveOlegSentsov ищут людей для перевода обращения к правительствам разных стран
12 июля, 2018, 13:11
Организаторы акции поддержки украинского политзаключенного Олега Сенцова ищут людей, которые могли бы перевести обращение к национальным правительствам разных стран
Об этом говорится на Facebook-странице Save Oleg Sentsov.
"Друзья, нам нужна ваша помощь. Вот это обращение к национальным правительствам различных стран надо быстро перевести всеми возможными языками. Мы будем очень благодарны!", - говорится в сообщении.
Переводы высылать на почтовый ящик SaveOlegSentsov@gmail.com.
Текст находится по ссылке. В обращении организаторы просят власти Украины принять безотлагательные меры для сохранения жизни Сенцова и сделать все возможное для его освобождения.
Сейчас Олег Сенцов держит голодовку уже 60-й день.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и анексованому Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенного.
- По последнему сообщению сестры Сенцова Натальи Каплан, украинский режиссер истощен, но не прекращает голодовку.
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