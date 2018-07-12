 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Нацбанк уменьшил прогноз международных резервов почти на $1 млрд

Национальный банк Украины снизил прогноз международных резервов на конец 2018 года до $20,7 млрд с $21,6 млрд

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб во время монетарного брифинга в Киеве отметил, что основная причина пересмотра - сокращение ожиданий по поступлениям от размещения Украиной еврооблигаций с $2,5 млрд до $1,5 млрд.

В то же время НБУ ожидает, что необходимые реформы будут проведены и в 2018 году Украина получит около $2 млрд от МВФ, а также кредиты от ЕС и Всемирного банка.

Читайте также. За счет чего растет украинская экономика. Объяснения председателя Совета НБУ

Кроме того, прогноз на 2019 год снижен с $19,1 млрд до $18,8 млрд, на 2020 год - с $20 млрд до $19,7 млрд.

"Из-за пиковых выплат по внешнему государственному долгу в 2019 и 2020 годах платежный баланс будет сведен с дефицитом и международные резервы несколько сократятся", - объясняют в НБУ.

Международные резервы состоят из резервов в конвертируемых иностранных валютах, резервной позиции в МВФ, специальных прав заимствования, монетарного золота, наличности в иностранной валюте или средств на счетах за границей, ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, и любых других резервных активов при условии обеспечения их надежности и ликвидности, которые есть в распоряжении НБУ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июля, 2018 четверг

больше новостей

12 июля, 2018 четверг

11 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать