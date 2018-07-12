Нацбанк уменьшил прогноз международных резервов почти на $1 млрд

12 июля, 2018, 16:42

Национальный банк Украины снизил прогноз международных резервов на конец 2018 года до $20,7 млрд с $21,6 млрд

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб во время монетарного брифинга в Киеве отметил, что основная причина пересмотра - сокращение ожиданий по поступлениям от размещения Украиной еврооблигаций с $2,5 млрд до $1,5 млрд.

В то же время НБУ ожидает, что необходимые реформы будут проведены и в 2018 году Украина получит около $2 млрд от МВФ, а также кредиты от ЕС и Всемирного банка.

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Кроме того, прогноз на 2019 год снижен с $19,1 млрд до $18,8 млрд, на 2020 год - с $20 млрд до $19,7 млрд.

"Из-за пиковых выплат по внешнему государственному долгу в 2019 и 2020 годах платежный баланс будет сведен с дефицитом и международные резервы несколько сократятся", - объясняют в НБУ.

Международные резервы состоят из резервов в конвертируемых иностранных валютах, резервной позиции в МВФ, специальных прав заимствования, монетарного золота, наличности в иностранной валюте или средств на счетах за границей, ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, и любых других резервных активов при условии обеспечения их надежности и ликвидности, которые есть в распоряжении НБУ.