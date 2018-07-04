За счет чего растет украинская экономика. Объяснения председателя Совета НБУ

4 июля, 2018, 19:34

В целом после преодоления падения экономика Украины растет уже восемь кварталов подряд

Согласно последним данным Всемирного банка, Украина продемонстрировала один из самых высоких темпов прироста ВВП в 2017 году среди всех стран мира в долларовом эквиваленте.

Внутренний валовой продукт (ВВП) Украины в 2017 году вырос более чем на 20% и составил 112 миллиардов долларов.

В I квартале 2018 года рост реального ВВП Украины ускорился до 3,1% в годовом измерении с 2,2% в IV квартале 2017 года.

Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин объяснил на своей странице в Facebook, благодаря чему украинская экономика растет уже восемь кварталов подряд.

По словам Данилишина, ускорения экономического роста удалось достичь прежде всего благодаря увеличению инвестиций и внутреннему потребительскому спросу.

В частности, рост капитальных инвестиций в I квартале 2018 года в целом ускорился до 37,4% в годовом измерении.

Наибольшие объемы инвестиций были направлены в промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, а также торговлю.

Основным источником инвестиций были собственные средства предприятий и организаций. Их доля в общем объеме освоенных (использованных) капитальных инвестиций в I квартале составила 76,2%.

Увеличить инвестиции позволило улучшение финансовых результатов предприятий. Так, финансовый результат крупных и средних предприятий до налогообложения за I квартал 2018 года составил 132,9 млрд грн прибыли, что почти на 30% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, отмечает Данилишин.

Внутренний потребительский спрос стимулировало увеличение доходов населения. В частности, имеющийся доход населения Украины за I квартал 2018 года увеличился на 25,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года реальный располагаемый доход – на 10%. Основным источником доходов населения оставалась заработная плата.

Вклад чистого экспорта в экономический рост в I квартале 2018 года был отрицательным. Экспорт товаров и услуг за этот период снизился почти на 10% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, что прежде всего обусловлено уменьшением объемов поставок зерновых, масличных культур, а также транзита энергетических ресурсов. В то же время снижение энергетического импорта обусловило снижение импорта товаров и услуг в целом (на 5,4%).

После первого квартала экономика Украины продолжила расти на фоне оживленного потребительского спроса и благоприятной внешне-экономической конъюнктуры.

Как результат рост промышленности за январь–май 2018 года составил 2,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Темпы роста в добывающей и перерабатывающей промышленности в целом были почти одинаковыми.

Среди отраслей перерабатывающей промышленности самые высокие темпы роста зафиксированы в химической промышленности (41,6%), производстве кокса и продуктов нефтепереработки (7,1%), а также машиностроении (6,9%).

А вот рост сельского хозяйства за январь – май 2018 года составил всего 0,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Оборот розничной торговли за январь – май 2018 года увеличился на 6,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, оптовой – на 4,8%.

Что касается внешней торговли, то за пять месяцев 2018 года экспорт товаров вырос на 11,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, импорт – на 14,3%. Как следствие дефицит текущего счета платежного баланса Украины увеличился до 415 млн долл. США (с 308 млн долл. США в соответствующем периоде прошлого года).

В то же время сохраняются риски замедления экономического роста, отмечает эксперт. Среди возможных причин Данилишин называет:

– ухудшение внешнеэкономических условий торговли, в частности из-за "торговых войн" и более жестких монетарных условий, что может привести к сжатию международной торговли и снижению спроса на продукцию украинского экспорта;

– фискальное доминирование, способное ограничить государственные инвестиции и увеличить долговую нагрузку, сдерживая экономическое развитие страны в среднесрочной перспективе.