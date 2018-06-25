Новые коэффициенты и творческие зачеты вместо конкурсов: Минобразования назвало 6 новаций вступления-2018

25 июня, 2018, 20:52

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, у вступительной кампании 2018-го будет 6 основных новаций

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Подготовку к вступительной кампании мы начали еще осенью 2017-го. 13 октября прошлого года мы утвердили соответствующие условия приема на обучение в заведения высшего образования. В основном новации направлены на совершенствование или шлифовку тех нововведений, которые мы ввели в прошлом году", - отметила Гриневич.

Речь идет о следующих 6 новациях:

1. Для специальностей унифицированы обязательные предметы ВНО

Так, если в предыдущие годы вузы сами выбирали, по каким предметам зачислять в заведение, то в этом году все унифицировано под каждую конкретную специальность. То есть уже не может быть так, что для поступления на "Журналистику" в вуз в Киеве нужен один перечень результатов ВНО, а для вуза в Николаеве - другой.

Такая новация нужна для того, чтобы облегчить абитуриенту сознательный выбор того, по каким предметам он будет сдавать ВНО, в зависимости от специальности, на которую он стремится поступить.

"Условиями приема определен перечень конкурсных предметов в формате "Украинский язык и литература" - обязательный для всех поступающих, второй предмет - фиксированный, третий предмет - абитуриент выбирает из двух альтернативных. Это не касается небюджетных конкурсных предложений, для которых перечень конкурсных предметов определили вузы", - пояснила министр.

2. Будут засчитываться сертификаты ВНО 2016, 2017 и 2018 годов (по иностранным языкам – только в 2018-м)

"Последние годы Украинский центр оценивания качества образования делает тесты таким образом, чтобы они были сопоставимы между собой. Это позволило нам во вступительной кампании этого года засчитывать результаты сразу 3 лет - за 2016, 2017, 2018. Исключением будет только ВНО по иностранному языку, поскольку в этом году формат теста был изменен - в него добавлено аудирование", - сообщила Гриневич.

3. Региональный, сельский и отраслевой коэффициенты изменены по результатам вступительной кампании 2017 года

Конкурсный балл будет рассчитываться традиционно, по формуле. Механизм коэффициентов работает таким образом, что он домножается на общий результат абитуриента. Так, коэффициенты установлены таким образом:

Региональный коэффициент:

для вузов Киева составит 1 (то есть в случае поступления в заведения столицы абитуриент не будет получать никаких дополнительных баллов);

для вузов в Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях, перемещенных учреждений высшего образования - 1,04;

в других случаях - 1,02.

Сельский коэффициент (для поступающих, зарегистрированных в селах не менее двух лет до дня завершения подачи заявлений о вступлении и которые в год вступления получили полное общее среднее образование в школах, находящихся на территории сел):

увеличен для абитуриентов на аграрные специальности - для них он составит 1,05;

на другие специальности будет равен 1,02.

Отраслевой коэффициент (для специальностей, которым предоставляется особая поддержка):

составляет 1,02 и, в отличие от 2017 года, будет распространяться также на заявления по второй приоритетности.

4. Уменьшено количество заявлений, которые абитуриент может подавать для участия в конкурсе на бюджетное место - с 9 заявлений на 4 специальности в 2017-м, до 7 заявлений на 4 специальности в 2018 году.

"В этом году для конкурса на бюджетное место поступающие на бакалаврат будут подавать 7 заявлений на 4 специальности, что на 2 заявления меньше, чем в прошлом году. Мы это сделали для того, чтобы поступающие сознательнее относились к своему выбору. Опыт 2017-го года показывает, что поступающие часто отказываются от бюджетного места, которое получили по 9 приоритетам, и выбирают контракт", – разъяснила министр.

5. Установлено минимальное количество баллов - 150 - по второму и третьему конкурсным предметам для поступления на 3 медицинские специальности: "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия"

"Это было очень конкретное требование Министерства здравоохранения, ответственного за все медицинские вузы. Как вы возможно помните, эту новацию хотели ввести еще в прошлом году, но объявили о ней поздно, и абитуриенты не имели возможности учитывать это требование при планировании того, какие ЗНО сдавать и какие специальности выбирать. Поэтому в прошлом году мы отсрочили эту новацию на год и всех заблаговременно предупредили, что порог в 150 баллов для профильных предметов обязательно будет действовать на вступительной кампании-2018", - подчеркнула Гриневич.

6. Вместо творческих конкурсов на некоторые педагогические специальности, журналистику и отдельные специализации дизайна введены творческие зачеты

Фундаментальное различие заключается в том, что творческий зачет это, по сути, допуск к конкурсу. То есть человек получает зачтено или не зачтено, а дальше конкурс происходит среди допущенных лиц, но по результатам исключительно внешнего независимого оценивания.

"Это помогает избежать ряда злоупотреблений, а также снять излишнюю нагрузку с поступающих и вузы, ведь творческие зачеты можно проводить не непосредственно во время вступительной кампании, когда все находятся напряженном состоянии, а в течение полугода до нее", - разъяснила министр.