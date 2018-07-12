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Малоизвестная половая инфекция может стать супербактерией. Чем она опасна

Малоизвестная инфекция, передающаяся половым путем, может превратиться в супербактерию, устойчивую к антибиотикам

Об этом пишет BBC Украина.

Эта инфекция называется урогенитальный микоплазмоз. Она передается половым путем при незащищенном сексе.

У мужчины она вызывает воспаление уретры, неприятные выделения из пениса, а также боль при мочеиспускании. У женщин микоплазмоз вызывает воспаление репродуктивных органов. При этом она вызывает боль, лихорадку и иногда кровотечение.

Эта инфекция часто остается незамеченной,особенно у женщин. Однако она может вызвать воспаление тазовых органов и даже бесплодие. Микоплазмоз можно легко спутать с хламидиозом. Они могут вырабатывать устойчивость к некоторым антибиотикам.

В группе риска - те, кто имел более четырех партнеров за последний год, говорят эксперты. Эксперты также призывают не забывать о презервативах во время секса.

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