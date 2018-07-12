Легендарный футболист выпустит собственную криптовалюту
Об этом Роналдинью сообщил в twitter.
Роналдинью вложил деньги в создание собственной криптовалюты, которая будет создана на платформе Neo, а купить ее можно будет в любом уголке мира. Бразильский футболист поблагодарил своих фанов за поддержку в реализации нового проекта.
"Я расскажу вам о проекте Ronaldinho Soccer Coin, созданном недавно. Ronaldinho Soccer Coin поступят в продажу по всему миру", - сказал Роналдиньо в видеообращении.
When you play with, you are free. You are happy. “Alegria” to all soccer lovers in the world. Thank you for all your support!— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) 7 июля 2018 г.
RONALDINHO SOCCER PROJECT COINhttps://t.co/u6HA5pCLBO
Telegram:https://t.co/qDqvlUISXa pic.twitter.com/CletWnNsJR
- 37-летний Роналдиньо является одним из самых выдающихся бразилських футболистов в истории. В 2005 году он стал обладателем "Золотого мяча" лучшему футболисту мира. Также он дважды признавался игроком года по версии ФИФА. В 2002 году в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.
- Роналдинью побеждал в чемпионатах Италии и Испании в составе "Милана" и "Барселоны", а также выигрывал с каталонцами Лигу чемпионов.
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