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Легендарный футболист выпустит собственную криптовалюту


фото: twitter
Знаменитый бразильский футболист Роналдинью создает собственную криптовалюту Ronaldinho Soccer Coin

Об этом Роналдинью сообщил в twitter.

Роналдинью вложил деньги в создание собственной криптовалюты, которая будет создана на платформе Neo, а купить ее можно будет в любом уголке мира. Бразильский футболист поблагодарил своих фанов за поддержку в реализации нового проекта.

"Я расскажу вам о проекте Ronaldinho Soccer Coin, созданном недавно. Ronaldinho Soccer Coin поступят в продажу по всему миру", - сказал Роналдиньо в видеообращении.

  • 37-летний Роналдиньо является одним из самых выдающихся бразилських футболистов в истории. В 2005 году он стал обладателем "Золотого мяча" лучшему футболисту мира. Также он дважды признавался игроком года по версии ФИФА. В 2002 году в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.
  • Роналдинью побеждал в чемпионатах Италии и Испании в составе "Милана" и "Барселоны", а также выигрывал с каталонцами Лигу чемпионов.

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