Легендарный футболист выпустит собственную криптовалюту

12 июля, 2018, 10:30

Знаменитый бразильский футболист Роналдинью создает собственную криптовалюту Ronaldinho Soccer Coin

Об этом Роналдинью сообщил в twitter.

Роналдинью вложил деньги в создание собственной криптовалюты, которая будет создана на платформе Neo, а купить ее можно будет в любом уголке мира. Бразильский футболист поблагодарил своих фанов за поддержку в реализации нового проекта.

"Я расскажу вам о проекте Ronaldinho Soccer Coin, созданном недавно. Ronaldinho Soccer Coin поступят в продажу по всему миру", - сказал Роналдиньо в видеообращении.

When you play with, you are free. You are happy. “Alegria” to all soccer lovers in the world. Thank you for all your support!

RONALDINHO SOCCER PROJECT COINhttps://t.co/u6HA5pCLBO

Telegram:https://t.co/qDqvlUISXa pic.twitter.com/CletWnNsJR — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) 7 июля 2018 г.

37-летний Роналдиньо является одним из самых выдающихся бразилських футболистов в истории. В 2005 году он стал обладателем "Золотого мяча" лучшему футболисту мира. Также он дважды признавался игроком года по версии ФИФА. В 2002 году в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.

Роналдинью побеждал в чемпионатах Италии и Испании в составе "Милана" и "Барселоны", а также выигрывал с каталонцами Лигу чемпионов.

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