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Первая звезда Youtube, актер и наставник Месси. 7 неожиданных фактов из жизни легенды футбола Роналдинью


фото: goal.com
7 неожиданных фактов из жизни легендарного 37-летнего футболиста Роналдинью, который объявил о завершении карьеры

Первым собрал 1 млн просмотров в Youtube
 

Ролик с Роналдинью стал первым в истории Youtube, который набрал 1 млн просмотров. Произошло это в 2005 году, когда бразильский футболист снялся в видео производителя спортивной одежды Nike.

 

Ролик был загружен только через четыре месяца после запуска Youtube. В трехминутном видео Роналдинью демонстрирует свою потрясающую технику владения мячом и точность - он четыре раза подряд нарочно попал в перекладину ворот.

В 2015 году Nike в честь десятилетия знаменитого ролика сделал ремастеринг когда-то популярного в мире видео.

Помог становлению Месси

 

 

Роналдинью и Лионель Месси

Роналдинью изрядно поспособствовал, чтобы юный аргентинский форвард Лионель Месси быстрее попал в первую команду "Барселоны". Он с другими опытными игроками испанского клуба убедил голландского тренера команды Франка Райкрада забрать 17-летнего игрока из дублирующего состава.

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Роналдинью лично предложил Месси пользоваться в раздевалке шкафом рядом со своим. Также он помогал аргентинцу на поле - первый гол за "Барсу" Лео в 2005 году забил именно с передачи бразильца.

 

После того, как Роналдиньо объявил о завершении карьеры, Месси бразильца поблагодарил и сказал, что многому у него научился.

"Хотя ты решил уйти, футбол никогда не забудет твоей улыбки", - написал Месси.

Испортил карьеру вечеринками

 

Роналдинью получал удовольствие от жизни не только на футбольном поле, но и за его пределами. Еще во время выступлений за "Барселону" он мог после матчей до утра развлекаться в ночных клубах. С годами это негативно повлияло на его физическую форму.

Наконец, новый главный тренер "Барселоны" Хосеп Гвардиола не нашел для Роналдинью места в своих тактических схемах. Бразилец в 2008 г. был вынужден перейти в "Милан". В Италии в игре Роналдиньо еще происходили яркие всплески, но лучшим в мире он больше не был.

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В 2013 году футболиста перестали приглашать и в сборную Бразилии - во время одного из сборов национальной команды Роналдиньо застали в ночном клубе. Он мечтал сыграть за Бразилию в 2014 году на домашнем чемпионате мира. Но в сборную больше не вернулся.

Снимается в кино и поет

 

Роналдинью и Майк Тайсон

Роналдинью впервые снялся в кино еще в 2002 году, когда только начиналась его футбольная карьера. Он сыграл самого себя в популярном бразильском серале "Клон". Затем Рони неоднократно появлялся в сериалах.

В 2016 году он вышел на более серьезный уровень и принял участие в съемках голливудского фильма "Кикбоксер-6", в котором также снялись Жан-Клод Ван Дамм и знаменитый боксер Майк Тайсон.

 

Продюсер фильма Роб Хикман объяснил, что участие в ленте Роналдинью помогло в раскрутке фильма, ведь бразилец имеет 66 млн сторонников в соцсетях.

А в прошлом году Роналдиньо дебютировал как певец. Он выпустил сингл Sozinho - в переводе с португальского "одинокий".

Доигрывал в Индии

 

Роналдинью свой последний матч в большом футболе провел еще в 2015 году за бразильский "Флуминенсе". Однако после этого еще поиграл в мини-футбол в Индии.

Там как раз запустили местную мини-футбольную премьер-лигу и пригласили немало звезд мирового футбола - Пола Скоулза, Райана Гиггза, Эрнана Креспо. В первом сезоне лишь за два матча бразилец получил от организаторов $500 тыс.

 

В 2016 году Роналдиньо играл за "Гоа", а в прошлом сезоне выступал за "Драконов Дели". Во время дебютного матча в Индии в раздевалку, где находился бразилец, ворвалась толпа из игроков других команд, которые стремились сфотографироваться с Роналдинью и взять у него автограф. Спасать легенду пришлось охранникам.

Стал футболистом благодаря брату

 

Со старшим братом Роберто

Роналдинью увлекся футболом благодаря старшему 10-летнему брату - Роберто де Ассис. Он в молодости подавал большие надежды и владел блестящей техникой и скоростью.

Роберто играл за "Гремио" и его приглашали в молодежную сборную Бразилии, однако больших успехов не достиг из-за травмы колена.

Роберто стал кормильцем семьи, когда Роналдинью было 8 лет, а их отец умер от сердечного приступа. Папа считал маленького Роналдиньо талантливее старшего брата и говорил, что он когда-нибудь станет чемпионом мира.

 

Уже в детском возрасте Роналдинью выделялся среди сверстников. В 13 лет его команда "Белу-Оризонти" победила 23: 0 в матче по мини-футболу. Все 23 гола забил будущий обладатель "Золотого мяча".

Роналдинью не забыл о роли, которую сыграл в его жизни брат. Роберто все время был его футбольным агентом. Родная сестра бразильца также на него работает и отвечает за связи Рони со СМИ.

Должен был перейти в "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед"

 

 

С Алексом Фергюсоном

Роналдинью быстро заставил о себе говорить в Бразилии, где играл за "Гремио" и в 2001 году привлек к себе внимание европейских клубов. 21-летний футболист уже договорился о контракте с английским "Арсеналом", куда его пригласил знаменитый тренер Арсен Венгер. Но сделка сорвалась, потому, что у футболиста возникли проблемы с получением в Великобритании рабочей визы.

Роналдинью перехватил французкьий ПСЖ, который заплатил "Гремио" за звезду мирового футбола скромные 5 млн евро. За два года парижане продали полузащитника уже гораздо дороже - за 32 млн евро.

Роналдинью согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед", где его хотел видеть легендарный Алекс Фергюсон. Но в последний момент бразильцу позвонил президент "Барселоны" Сандро Росель и пригласил в свой клуб. Роналдинью не устоял - он всегда мечтал играть за клуб, в котором выступали его славные соотечественники - Ромарио, Роналдо и Ривалдо.

 

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