Комитет Рады утвердил экологическую стратегию до 2030 года

12 июля, 2018, 14:40

Профильный комитет Верховной Рады утвердил стратегию государственной экологической политики до 2030 года

Об этом сообщил в Facebook министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

"Профильный Комитет дал сегодня "зеленый свет" новой Стратегии государственной экологической политики до 2030 года. Ее было разработано Минприроды при технической помощи ЕС. Ожидаем, что осенью рассмотрит Стратегию парламент и никакие политические перипетии не помешают принять этот важный документ. Над ним на самом деле долгое время работало большое количество специалистов", - написал Семерак.

Министр отметил, что действующая экологическая стратегия Украины не является эффективной и не соответствует европейским стандартам.

"В Украине и раньше принимались стратегии, и на самом деле трудно назвать структурным и действенным то, что до этого времени называлось экологической стратегией. Существующий документ не отвечал ни европейским стандартам жизни, ни любым другим современным требованиям, в том числе, среднесрочным приоритетам правительства. Именно поэтому нам пришлось полностью обновить Стратегию", - пояснил чиновник.

Семерак отметил, что в новой стратегии введено около 30 показателей, по которым министерство будет отслеживать реализацию экологической политики.

"В нашем документе есть ряд инноваций и, как по мне, то принципиальным является введение около 30 четких индикаторов, на которые Минприроды будет ориентироваться, реализуя государственную экологическую политику. Это крайне важный для нас документ. Надеюсь, что осенью он станет полноценным законом, а значит, инструментом изменения экологического курса страны на европейский", - отметил министр.