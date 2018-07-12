Как избавиться от неприятного запаха ног летом. 7 полезных советов

12 июля, 2018, 13:53

По данным Международного общества гипергидроза, около 380 миллионов людей страдают из-за того, что летом потеют ноги и это вызывает неприятный запах. Почему так происходит и как это можно исправить

Об этом пишет Lifehacker.

Чаще всего встречается гипергидроз ладоней, подмышек и стоп - поскольку именно в этих областях сосредоточено наибольшее количество потовых желез.

В отличие от ладоней и подмышек, ноги часто "заперты" в носках и обуви, поэтому поддерживать гигиену течение рабочего дня достаточно сложно.

Излишнее потоотделение на ступнях приводит к неприятностям: мокрым носкам, развитию грибковых инфекций и появлению неприятного запаха.

Запах пота в целом зависит от индивидуального запаха тела и бактерий, живущих на коже. Во влажной среде их становится больше. На ступнях живет особая порода микроорганизмов - Bacillus subtilis. Отходы их жизнедеятельности пахнут гораздо сильнее и резче, чем в других кожных бактерий.

Что делать, если потеют ноги

Ведите журнал наблюдений

Фиксируйте в журнале ситуации и обстоятельства, в которых ноги потели особенно активно. Это поможет выявить триггеры - определенные продукты, вид обуви или ситуации, которых вам стоит избегать.

Чаще мойте ноги

При гипергидрозе мыть ноги желательно минимум дважды в день. Тщательно, используя прохладную воду и мыло с антибактериальными эфирными маслами (чайного дерева, эвкалипта и другими). После мытья тщательно просушите ступни, уделив особое внимание области между пальцами.

Делайте ванночки

Налейте в таз теплую воду, добавьте 3-4 ложки пищевой соды и опустите туда ноги на 20 минут. Благодаря антибактериальным свойствам, она может уменьшить количество микробов, из-за которых неприятно пахнут ноги.

Также в воду можно добавить заваренный черный чай: в нем содержатся танины, которые сужают поры, а значит, уменьшают потоотделение. Заварите 2 пакетика чая, вылейте заварку в воду и опустите ноги в таз на 10 минут.

Перед сном пользуйтесь антиперспирантами

Антиперспиранты сокращают количество пота. Чтобы эффект был максимальным, нужно наносить средство на сухие ноги перед сном. Ночью потовые железы менее активны, а значит, антиперспирант сможет проникнуть в них глубже и снизит количество пота в течение следующего дня.

Выбирайте носки из дышащих материалов

Если речь идет о носках, это хлопок и шерсть. Нейлон, полиэстер и прочая синтетика не дышат и отводят влагу от кожи, поэтому от них лучше отказаться. Если есть возможность, меняйте носки хотя бы пару раз в день.

Обращайте внимание на обувь

Хорошо, если она также будет выполнена из дышащих материалов - натуральной кожи, замши и тому подобное. Кроме того, специалисты рекомендуют не носить одну и ту же пару два дня подряд - дайте обуви возможность хорошо просохнуть.