Как избавиться от неприятного запаха ног летом. 7 полезных советов
Об этом пишет Lifehacker.
Чаще всего встречается гипергидроз ладоней, подмышек и стоп - поскольку именно в этих областях сосредоточено наибольшее количество потовых желез.
В отличие от ладоней и подмышек, ноги часто "заперты" в носках и обуви, поэтому поддерживать гигиену течение рабочего дня достаточно сложно.
Излишнее потоотделение на ступнях приводит к неприятностям: мокрым носкам, развитию грибковых инфекций и появлению неприятного запаха.
Запах пота в целом зависит от индивидуального запаха тела и бактерий, живущих на коже. Во влажной среде их становится больше. На ступнях живет особая порода микроорганизмов - Bacillus subtilis. Отходы их жизнедеятельности пахнут гораздо сильнее и резче, чем в других кожных бактерий.
Что делать, если потеют ноги
Ведите журнал наблюдений
Фиксируйте в журнале ситуации и обстоятельства, в которых ноги потели особенно активно. Это поможет выявить триггеры - определенные продукты, вид обуви или ситуации, которых вам стоит избегать.
Чаще мойте ноги
При гипергидрозе мыть ноги желательно минимум дважды в день. Тщательно, используя прохладную воду и мыло с антибактериальными эфирными маслами (чайного дерева, эвкалипта и другими). После мытья тщательно просушите ступни, уделив особое внимание области между пальцами.
Делайте ванночки
Налейте в таз теплую воду, добавьте 3-4 ложки пищевой соды и опустите туда ноги на 20 минут. Благодаря антибактериальным свойствам, она может уменьшить количество микробов, из-за которых неприятно пахнут ноги.
Также в воду можно добавить заваренный черный чай: в нем содержатся танины, которые сужают поры, а значит, уменьшают потоотделение. Заварите 2 пакетика чая, вылейте заварку в воду и опустите ноги в таз на 10 минут.
Перед сном пользуйтесь антиперспирантами
Антиперспиранты сокращают количество пота. Чтобы эффект был максимальным, нужно наносить средство на сухие ноги перед сном. Ночью потовые железы менее активны, а значит, антиперспирант сможет проникнуть в них глубже и снизит количество пота в течение следующего дня.
Выбирайте носки из дышащих материалов
Если речь идет о носках, это хлопок и шерсть. Нейлон, полиэстер и прочая синтетика не дышат и отводят влагу от кожи, поэтому от них лучше отказаться. Если есть возможность, меняйте носки хотя бы пару раз в день.
Обращайте внимание на обувь
Хорошо, если она также будет выполнена из дышащих материалов - натуральной кожи, замши и тому подобное. Кроме того, специалисты рекомендуют не носить одну и ту же пару два дня подряд - дайте обуви возможность хорошо просохнуть.
- Напомним, глава МЗ Ульяна Супрун рассказала, что одна полезная привычка может повлиять на организм и продлить продолжительность жизни на два года.
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