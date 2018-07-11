"1 здоровая привычка - плюс 2 года жизни". Супрун раскрыла секрет долголетия

11 июля, 2018, 11:18

Глава МЗ Ульяна Супрун рассказала, как полезные привычки влияют на организм и на сколько могут продлить продолжительность жизни

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Супрун пишет о том, что соблюдение хотя бы одной здоровой привычки увеличивает продолжительность жизни на 2 года. Ежедневная физическая активность в течение 30 минут не просто сделает человека здоровым, но и продлевает жизнь.

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Цифру +2 года благодаря здоровым привычкам ученые определили после исследования среди 120 тысяч человек в течение 30 лет.

"Они обнаружили 5 здоровых привычек, которые действуют как чудодейственные пилюли, которые предотвращают все болезни. Это здоровое питание, достаточный уровень физической активности -30 минут в день, нормальный вес, отказ от курения и отказ или, по крайней мере, умеренное употребление алкоголя", - рассказала врач.

По данным исследования, люди, которые имели хотя бы одну из них - жили в среднем на 2 года дольше. А те, кто придерживался всех привычек регулярно, жили в среднем на 12-14 лет дольше.

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Люди, которые пренебрегали ими, чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

"Чтобы вести здоровый образ жизни, надо много терпения и дисциплины. Но не обязательно делать все сразу, и с понедельника кардинально менять стиль жизни. Это как менять старую систему: нужны время и выдержка на последовательную и эффективную трансформацию", - добавляет Супрун.

Она советует постепенно интегрировать в свою жизнь одну из здоровых привычек, которая будет больше по душе. Стоит правильно питаться или же выйти на легкую пробежку - и все другие здоровые привычки также подтянутся.