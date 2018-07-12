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Члены НАТО согласились увеличить взносы в Альянс, - Трамп


фото: Reuters
По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, страны-члены Североатлантического альянса согласились поднять свои финансовые обязательства

Об этом сообщил Трамп во время брифинга на саммите НАТО.

“Годами президенты США приезжали на саммиты НАТО и в этом году мы сделали огромный прогресс. Все члены согласились увеличить свои обязательства Альянса. Обязательства поднимут до уровня, которого раньше не было. Сравнивая с прошлым годом, когда страны существенно сокращали свои расходы к НАТО, в этом году они существенно увеличивают. Лишь 5 из 29 стран тратят 2% от ВВП на нужды НАТО. Сейчас эта цифра поднимется”, - заявил Трамп.

По его словам, за 2018 год Альянс собрал дополнительно примерно $33 миллиарда.

"Мы получили дополнительно 33 миллиарда. Думаю, эта цифра может достичь 40 миллиардов. Генсек Столтенберг предоставит точную цифру. Я сказал людям, что буду очень недоволен, если члены не поднимут свои расходы, потому что Соединенные Штаты платят львиную долю, возможно, 90%. Я сказал, что недоволен, и они согласились поднять свои финансовые обязательства. Теперь мы имеем более сильное НАТО. Гораздо сильнее, чем еще 2 дня назад”, - добавил президент США.

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