Трамп призвал союзников по НАТО вдвое увеличить расходы на оборону. Сколько они тратят сейчас

11 июля, 2018, 20:35

Президент США Дональд Трамп попросил союзников по Североатлантическому Альянсу увеличить расходы на оборону до 4% ВВП

Об этом сообщает AFP.

"Трамп попросил союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП", - заявил Белый дом.

#BREAKING Trump asked NATO allies to boost defence spending to 4% of GDP, White House says pic.twitter.com/bj3oJs2laC — AFP news agency (@AFP) 11 июля 2018 г.

Недавно Bloomberg обнародовал данные о том, сколько члены НАТО тратят на оборонные расходы Альянса. По информации издания, до 2017 только 5 стран достигли цели - 2% от ВВП.