Трамп призвал союзников по НАТО вдвое увеличить расходы на оборону. Сколько они тратят сейчас
11 июля, 2018, 20:35
Президент США Дональд Трамп попросил союзников по Североатлантическому Альянсу увеличить расходы на оборону до 4% ВВП
Об этом сообщает AFP.
"Трамп попросил союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП", - заявил Белый дом.
#BREAKING Trump asked NATO allies to boost defence spending to 4% of GDP, White House says pic.twitter.com/bj3oJs2laC— AFP news agency (@AFP) 11 июля 2018 г.
Недавно Bloomberg обнародовал данные о том, сколько члены НАТО тратят на оборонные расходы Альянса. По информации издания, до 2017 только 5 стран достигли цели - 2% от ВВП.
- Напомним, Трамп написал лидерам ряда стран НАТО письма, в которых в довольно резкой форме потребовал выполнить взятые ими обязательства по увеличению оборонных расходов.
- Тем временем союзники США в НАТО не согласились с критикой американского президента Дональда Трампа.
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