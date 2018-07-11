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Трамп призвал союзников по НАТО вдвое увеличить расходы на оборону. Сколько они тратят сейчас

Президент США Дональд Трамп попросил союзников по Североатлантическому Альянсу увеличить расходы на оборону до 4% ВВП

Об этом сообщает AFP.

"Трамп попросил союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП", - заявил Белый дом.

Недавно Bloomberg обнародовал данные о том, сколько члены НАТО тратят на оборонные расходы Альянса. По информации издания, до 2017 только 5 стран достигли цели - 2% от ВВП.

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