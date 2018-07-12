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Акция "евробляхеров" возле Рады: полиция задержала мужчину, пытавшегося ударить нардепа


фото: Альона Яхно (Facebook)
Во время столкновений возле Верховной Рады один из участников акции протеста пытался ударить народного депутата - мужчину задержали

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители оттеснили правонарушителя. Его доставили в территориальное управление полиции для дачи объяснений.

Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Также в ведомстве отметили, что правоохранители продолжают следить за порядком в правительственном квартале столицы.

  • Напомним, что 12 июля "евробляхері" во время акции протеста разбили один из депутатских автомобилей. В машине находился первый заместитель председателя регламентного комитета Павел Пинзеник.
  • 12 июля Рада не сумела рассмотреть два законопроекта о регистрации в Украине автомобилей на иностранных номерах, разработанных комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики.
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