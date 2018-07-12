Акция "евробляхеров" возле Рады: полиция задержала мужчину, пытавшегося ударить нардепа
12 июля, 2018, 22:27
Во время столкновений возле Верховной Рады один из участников акции протеста пытался ударить народного депутата - мужчину задержали
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Правоохранители оттеснили правонарушителя. Его доставили в территориальное управление полиции для дачи объяснений.
Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.
Также в ведомстве отметили, что правоохранители продолжают следить за порядком в правительственном квартале столицы.
- Напомним, что 12 июля "евробляхері" во время акции протеста разбили один из депутатских автомобилей. В машине находился первый заместитель председателя регламентного комитета Павел Пинзеник.
- 12 июля Рада не сумела рассмотреть два законопроекта о регистрации в Украине автомобилей на иностранных номерах, разработанных комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве