Акция "евробляхеров" возле Рады: полиция задержала мужчину, пытавшегося ударить нардепа

12 июля, 2018, 22:27

Во время столкновений возле Верховной Рады один из участников акции протеста пытался ударить народного депутата - мужчину задержали

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители оттеснили правонарушителя. Его доставили в территориальное управление полиции для дачи объяснений.

Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Также в ведомстве отметили, что правоохранители продолжают следить за порядком в правительственном квартале столицы.